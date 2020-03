Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (16)

Malhação: Toda Forma de Amar Rui propõe que Leila cuide de Nina enquanto a menina estiver com ele. Rafa se decepciona ao constatar que confundiu Rita com outra pessoa. Bianca e Diana pressionam Andressa sobre sua proximidade com Nanda. Meg pede que Regina perdoe Max. Madureira apoia Lígia, que sofre por conta de Nina. Diana e Bianca não gostam de ver Henrique ...