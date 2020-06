Malhação: Viva a Diferença

Keyla e Ellen convencem Dóris a voltar atrás em sua decisão de deixar a escola. Keyla, Benê e Ellen pensam em promover uma festa para arrecadar fundos para consertar a escola. Malu descobre sobre o apitaço e tenta falar com Edgar. K2 afirma a K1 que Tato reatará o namoro dos dois. Lica e Tina exigem que Guto converse com Benê. Com a ajuda de Fio, Ellen cria um financiamento coletivo virtual com fotos da escola danificada. Lica e os alunos começam o apitaço no colégio. Edgar confronta Lica na frente de todos os alunos.

Novo Mundo

Jacinto avisa a Thomas que o corpo de Elvira foi encontrado. Joaquim recebe a notícia da morte de Elvira e tenta acalmar Quinzinho. Germana e Licurgo acusam Joaquim pela morte de Elvira e o rapaz acaba preso. Thomas revela a Anna que Joaquim foi acusado pela morte de Elvira. Bonifácio garante a Joaquim que irá ajudá-lo. Anna afirma que se vingará de Thomas. Cecília tenta se entender com Libério. Licurgo insinua que Wolfgang tem motivos para sentir ciúmes de Diara com Ferdinando. Thomas invade a casa de Domitila. Matias descobre que é irmão de Cecília. Jacinto conduz o caixão de Elvira.

Totalmente Demais

Carolina descarta o celular de Lorena, impedindo a publicação do registro de seu almoço com Germano. Fabinho é sentenciado a cumprir trabalhos comunitários. Lorena exige que Yasmin apreenda o celular de Carolina. Carolina pede a Pietro que observe se algum funcionário da revista faz espionagem para Lorena. Yasmin envia para Lorena um vídeo de Carolina dançando com Germano. Carolina entra em pânico ao assistir ao vídeo no site de Lorena.

Fina Estampa

Tereza Cristina se irrita quando Patrícia avisa que vai com Alexandre à festa de Griselda antes de comparecer ao jantar em sua casa. Wallace aceita se consultar com outro médico, e Zuleika pede para acompanhá-lo. Quinzé confessa a Gigante que teme a proximidade entre Teodora e Quinzinho. Luana prevê que Patrícia sofrerá uma grande decepção. Tereza Cristina se revolta com a chegada de Renê à casa de Griselda. Celeste comenta que Amália precisa se divertir. Griselda questiona Quinzé e Gigante sobre seus convidados especiais. Antenor revela a Griselda que Renê chegou à sua festa.