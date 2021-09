Malhação: Sonhos

Nat consegue avisar Duca a tempo e tenta disfarçar para Lobão, que a pressiona. Karina afirma que o casaco é dela. Jade sugere que Pedro irrite Karina para atrair a atenção da menina. Karina afirma a Nat que não quer vê-la ficando com Duca. Delma ouve quando Marcelo diz a Lincoln que falou com Roberta. Mari e Jeff comemoram a permissão para abrir o quiosque na Aquazen. O vídeo de Pedro faz sucesso na internet. Nat afirma a Duca que conseguirá desmascarar Lobão e Heideguer durante o campeonato Warriors. Cobra alerta Duca sobre Nat e Lobão. Karina vê o vídeo de Pedro.

Nos Tempos do Imperador

Pilar comemora sua bolsa de estudos para estudar medicina nos Estados Unidos. Tonico manipula Dolores contra Pilar. Quinzinho se prepara para a inauguração do cassino. Lota e Batista destratam Pedro sem saber que ele é o imperador. Dolores questiona Pilar sobre sua promessa de ficar com a irmã. Lupita convence Batista e Lota a comprar ingressos para a inauguração do cassino. Pilar se aconselha com Cândida, Luísa e Justina.

Pega-Pega

Antônia se irrita por ter beijado Júlio. Eric se incomoda com as perguntas feitas por Luiza. Arlete descobre que Madalena comprou o seu chapéu. Maria Pia decide sair com o chapéu de Madalena. Athaíde descobre que Arlete quer reaver o chapéu e fica pensativo. Nelito volta a trabalhar para Pedrinho. Sandra Helena faz uma promessa envolvendo os dólares. Malagueta leva o chapéu de Maria Pia para casa e Mônica pega o acessório emprestado. Antônia convida Domênico para sair.

Império

José Alfredo se surpreende com a declaração de Jesuína. Silviano telefona para João Lucas e diz que Du sumiu. Cora conversa com Maria Marta sobre a exumação de José Alfredo. José Alfredo visita o túmulo do filho de Jesuína. Xana e Naná conseguem o novo endereço de Luciano. Juju treina com Arnoldão. José Pedro telefona para Danielle e ela o ameaça. Du trata João Lucas com frieza. Téo pede para Érika entrevistar Felipe. Felipe enfrenta Enrico. Maria Marta observa do carro o movimento do Bar do Manoel. José Alfredo se despede de Jesuína. Elivaldo elogia Tuane. Tuane desconfia de Marcão. José Alfredo e Josué conversam sobre Maurílio. Maria Marta entra no Bar do Manoel e pede para falar com José Alfredo