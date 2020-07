Malhação: Viva a Diferença

Tato e Aldo se enfrentam. Keyla espera por notícias de Tato e Deco. Tina apoia Anderson, e Samantha observa o casal se beijando. Juca convence Jota a convidar Ellen para jogar com eles. Ellen sugere a Roney que sua avó trabalhe na lanchonete. Keyla liga para Deco. Mitsuko critica o clipe de Tina e reclama de seu comportamento. Lica e Tina conversam com Bóris sobre o sistema de segurança do colégio, e decidem criar um comitê de alunos para falar com os pais e professores. K2 usa Tato para provocar Keyla. Valdemar vê o hematoma no rosto de Tato e se preocupa. Tato tenta conversar com Aldo, mas o pai expulsa o rapaz de casa.

Novo Mundo

Peter repreende Anna por ter desistido de ir para Portugal. Amália vai com Peter ao convento e pede a Madre Assunção para abrigar Olinto, Anna e as crianças. Licurgo e Germana trancam Diara e Ferdinando na taberna. Domitila insiste na ideia de engravidar de Pedro para se casar com ele. Joaquim é levado para a cela. Germana e Licurgo descobrem que Elvira está viva. Greta e Schultz conversam sobre o plano contra Diara. Diara alerta Ferdinando sobre Greta. Licurgo conta a Elvira que Joaquim foi preso novamente. Amália vê a foto de Dom João e desmaia. Thomas decide voltar para o Rio de Janeiro. Elvira se revela para Joaquim.

Totalmente Demais

Rafael afirma a Lu que está apaixonado por Lili. Cascudo recusa a ajuda de Montanha e exige que o professor se afaste. Jeniffer se entristece quando Cascudo termina o namoro com ela. Florisval flagra Maristela com Lírio Lorenzzo e a expulsa de casa. Rosângela avisa aos filhos que está namorando Montanha. Jonatas vai à festa de Leila e passa a noite em sua casa.

Fina Estampa

Renê Junior afirma a Griselda que seu pai deixará sua casa, e ela deduz que Tereza Cristina descobriu seu segredo. Griselda manda Severino impedir a entrada de Tereza Cristina no Brasileiríssimo. Glória marca um encontro com Beatriz na pizzaria. Chiara tenta ser simpática quando Fábio diz que ela gostará de conhecer Letícia. Enzo conta para Danielle que viu Glória e Edvaldo na pizzaria. Luana avisa a Renê que ele terá uma grande decepção.