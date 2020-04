Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 13 de abril de 2020

Malhação: Viva a Diferença Keyla tenta fazer as pazes com Tato. Lica não conta para Marta que Malu está com Edgar. Mitsuko manda Tina se afastar de Anderson e Ellen. Marta estranha o comportamento de Malu e questiona a amiga sobre Edgar. Clara tenta se explicar para Lica. K1 e K2 enviam uma denúncia falsa sobre a lanchonete de Roney pelas redes sociais, e um f...