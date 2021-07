Malhação

Nando convida Delma e Tomtom para ir à festa na Ribalta. Fabi, Pri e Joaquina aceitam ajudar Bianca. Pedro explica seu plano para Sol. Delma e Tomtom elogiam Karina. Sol, Pri, Fabi e Joaquina fazem falsas declarações para João. Lucrécia decide ir à festa na Ribalta. Jade dança para Cobra no QG. Pedro se incomoda ao ver Delma se divertir com Nando. Jade consegue enganar Lucrécia, e Edgard a repreende. Gael chega à festa e fica arrasado ao ver Dandara e René juntos. Joaquina se interessa por Gael. Vicky tenta provocar Karina. Duca pede para dançar com Bianca.

A Vida da Gente

Gabriel e Manuela saem para jantar e se beijam. Marcos se oferece para ir à escola de Olívia representando seu pai. Cícero tem ciúmes da proximidade entre Suzana e Renato. Vitória se enfurece ao ver Sofia e Miguel juntos. Alice apresenta João, seu namorado, para Renato. Nanda convida Francisco para morar com ela. Cris flagra Lorena e Lourenço juntos.

Salve-se Quem Puder

Dominique ameaça Alexia e a sequestra com a ajuda de Edu. Hugo arma contra Helena e Luna. Gael ajuda Úrsula. Rafael e Kyra passeiam disfarçados pelo parque. Zezinho entrega à Consulesa as fotos dos documentos de Dominique. Edu tenta convencer Dominique de que Renzo deve morrer. Hugo persegue Luna e Helena no Empório.

Império

Vicente confessa a Maria Clara que ainda gosta de Cristina. Téo tenta descobrir algo sobre a foto que recebeu de Maurílio. Enrico segue Vicente sem que ele perceba. Enrico enfrenta Leonardo na rua e Amanda socorre o rapaz. Vicente vê que o sobrado foi invadido e comenta com Xana. Elivaldo, Victor e Cora elogiam Cristina. Maria Marta gosta quando João Lucas afirma que vai tirar Cristina da joalheria Império. Antoninho conversa com Cardoso. Maria Marta manda Silviano levar dinheiro para Lorraine. Cristina enfrenta Maria Clara no primeiro dia de trabalho. Cristina questiona Maria Clara sobre as notas fiscais dos diamantes e José Alfredo a observa. Lorraine vai à casa de Silviano e encontra o diamante rosa.