Malhação: Toda Forma de Amar

Góes começa a contar a Marco a verdade sobre a morte de Zé Carlos, mas acaba tendo que fugir por causa de uma viatura da polícia. Neide diz a Anjinha que sabe da paixão de Marco por Carla, mas lutará por ele. Daniel percebe que Madureira está incomodado em relação a seu noivado com Carla. Thiago questiona Jaqueline sobre o namoro de Daniel e Milena. Anjinha revela a Marco que Carla aceitou se casar com Madureira. Thiago confessa sua paixão por Jaqueline a Cléber, e a menina ouve. Jaqueline beija Thiago. Madureira pede ajuda a Neide para organizar sua festa de noivado com Carla. Marco se prepara para encontrar Góes, e Anjinha se preocupa.

Órfãos da Terra

Todos comemoram o resgate de Laila. Padre Zoran e Laila lançam o canal do Instituto Boas Vindas na internet. Rania se preocupa com Dalila. A vilã arma contra Almeidinha, e Gabriel teme o plano. Almeidinha insiste para que Péricles se aproxime de Camila, e Zuleika insinua que o rapaz pode ser diferente do pai. Rania comenta com Miguel que desconfia de que o bebê de Dalila não seja de Jamil. Cibele pergunta a Camila sobre Valéria. Helena se incomoda com o comportamento de Elias. Todos se arrumam para ir ao passeio sugerido por Péricles. Gabriel anuncia a Dalila que armou um flagrante para Almeidinha.

Bom Sucesso

Marcos pede para conversar com Paloma. Paloma descobre que Marcos irá morar na mansão de Alberto. Diogo questiona Mário sobre Nana. Alberto expulsa Silvana de sua casa. Thaíssa sugere que Evelyn se esforce para chamar a atenção de Felipe. Vicente incentiva Ramon a deixar Gabriela treinar no time. Marcos promete a Silvana que a Prado Monteiro editará seu livro. Silvana arma para Marcos e finge para os fotógrafos que o editor a pediu em casamento.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz se desespera ao saber do incêndio no depósito da fábrica. Jô confessa a Régis que foi ela quem encomendou o incêndio. Vivi conta a Chiclete que sua casa lhe despertou lembranças. Eusébio afirma que Cornélia jamais encontrará sua herança. Maria da Paz se reúne com Márcio, Zé Hélio e Abel para tentar reerguer a fábrica. Camilo confirma o álibi de Lucas e liberta o rapaz. Lucas lê a mensagem de Jardel sobre o relacionamento de Jô e Régis. Lyris consegue a guarda de Cássia. Antero alerta Amadeu sobre o incidente na fábrica de Maria. Lucas chantageia Jô. Beatriz conversa com Téo sobre Merlin. Téo pede ajuda a Rock para descobrir os segredos de Jô. Amadeu apoia Maria e os dois se beijam. Jô encontra com Lucas.

Jezabel

A Record não divulgou o resumo do último capítulo de Jezabel.

Novelas / Resumos do dia