Malhação: Sonhos

Pedro não consegue se esconder de Gael. Gael se surpreende ao saber que Dandara também ajudou Karina e Pedro a se encontrarem. Dois policias abordam o carro de Rico e acabam prendendo o menino e BB. Gael e Dandara terminam o namoro. Duca se emociona ao falar de Alan com Nat. Wallace e Sol discutem. Joaquina avisa a Bete que Rico e BB foram presos. Bianca e João falam sobre a possibilidade de Karina ser irmã do menino. Dandara deixa a casa de Gael. Heideguer liberta Rico e BB. Gael tem uma conversa séria com suas filhas. Nat percebe que ela e Duca estão sendo observados.

A Vida da Gente

Júlia fica aliviada quando Rodrigo afirma que ele e Manuela sempre cuidarão dela. Ana se emociona depois de conversar com Lucio e decide ler o blog que Manuela criou em sua homenagem. O médico avisa à Ana que ela está prestes a ser liberada do hospital. Alice discute com Cícero por causa de Renato. Marcos ajuda Olívia com a tarefa da escola e Bárbara fica enciumada. A pedido de Ana, Manuela vai ao hospital.

Salve-se Quem Puder

Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram sua paixão. Hugo e Verônica planejam a sabotagem da inauguração do restaurante de Micaela. Luna/Fiona garante a Téo que não sente mais nada por Juan. Micaela fica tensa ao ver o restaurante vazio. Mário decide ir para o Brasil com Juan. Helena tenta impedir Hugo de ir embora do evento. Bruno tem uma ideia para salvar a inauguração do restaurante. Bia diz a Tarantino que sonhava em competir, e Isaac pergunta se ela aceita entrar na equipe. Rafael e Júnior conversam sobre os poderes mediúnicos de Alexia/Josimara. Catatau se insinua para Renatinha. Bel e Alexia/Josimara começam a brigar, e Kyra/Cleyde se acidenta no touro mecânico.

Império

Fernando dá um ultimato em Vicente. Cristina descobre que Fernando foi atrás de Vicente. Érika pede para Téo não se vingar de Cláudio. Brigel vai à delegacia e inocenta José Pedro da acusação de atropelamento. Cristina decide falar com Fernando sobre o noivado. Vicente finge não ver Cristina. Xana aconselha Juliane a desconfiar da advogada de seu marido. Orville e Carmem se beijam. Cora chega ao prédio de Maria Isis e se esconde ao ver o carro do comendador. Maria Isis revela a José Alfredo que está grávida.