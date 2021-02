Malhação

Bianca consegue despistar Gael, e avisa a Duca que não conseguirá vê-lo. Sol incentiva Jeff a estudar dança na Ribalta. Marcelo conforta Pedro por não ter passado para a escola de artes. Delma convida Dandara para a inauguração do restaurante. Karina pede para lutar com Duca sem que Gael fique sabendo, e Cobra implica com os dois. Sol descobre que precisa pagar mensalidade na escola de artes. Nando Rocha se apresenta como herdeiro de Norma, fundadora da Ribalta, e se declara o novo diretor do local.

Flor do Caribe

Dionísio passa mal e pede a Alberto que o leve para o quarto. Guiomar confirma para os jornalistas que Candinho é filho de Dionísio. Adília teme que Dionísio faça algo contra Candinho, ao saber que Guiomar revelou o segredo sobre a paternidade do filho. Alberto aconselha o avô a reconhecer Candinho, para não prejudicar sua imagem pública. Alberto leva Dionísio para visitar Candinho.

Haja Coração

Fedora acusa Beto de traição por ele estar ao lado de Tancinha. Aparício tenta tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o estado de saúde de Camila. O médico avisa à família de Camila que a vida dela não está mais em perigo. Fedora se incomoda com o sucesso da cantina de Francesca e Tancinha. Carmela conta a Beto que Henrique está namorando Penélope e arma para que o publicitário flagre o amigo com sua mãe. Carol confessa a Murilo que Afonso morreu e que ela cuida sozinha dos irmãos. Bruna planeja um atentado contra a vida de Camila no hospital. Beto flagra Henrique com Penélope.

A Força do Querer

Irene ameaça Elvira, que não reconhece a vilã. Mira discute com Irene, e Caio ouve a conversa das duas. Garcia afirma que quem atentou contra Elvira foi Solange/Irene. Rubinho comenta com Sabiá que presenteará Carine. Jeiza avisa a Cândida que irá apresentá-la a Caio. Joyce acredita que Ivana voltará para casa. Ritinha implora para que Zeca não comente com Caio sobre o casamento dos dois. Zu é rude com Zeca ao vê-lo falando com Ritinha. Bibi é presa, e Caio confronta a ex-noiva. Silvana vai a uma roda de jogo, e Dita se preocupa. Irene provoca Joyce e Eugênio. Caio chega à casa de Jeiza, e Zeca se incomoda. Nonato consegue um emprego para Ivana. Simone descobre sobre Elis Miranda. Aurora visita Bibi na prisão.