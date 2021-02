Malhação: Sonhos

Um artista famoso, amigo de Nando, convence Bete a deixar Sol se apresentar com a banda. Bianca e Duca namoram apaixonados. Roberta se insinua para Marcelo. Delma e Bete vibram com seus filhos no palco. Bete decide ficar no Show de Talentos, e Jeff se preocupa. Bete pede que Jeff conte a Rute sobre suas aulas de dança. Edgard anuncia a presença de René, e Gael fica contrariado. Durante sua cena, BB se despe no palco, e Cobra se revolta. Dandara convence Mari a cantar.

A Vida da Gente

Iná tem um pesadelo com suas netas e fica preocupada. Rodrigo assiste ao jogo de tênis de Ana. Todos comemoram o aniversário e a vitória de tenista. Ana pede para Eva deixá-la ir a um passeio com a turma de seu cursinho. Nanda provoca a madrasta ao lhe mostrar seu namorado. Jonas marca um encontro com Cris. Manuela conta para Iná que Ana contrariou Eva e não foi para o treino. Jonas dá um anel de brilhantes para Cris. Rodrigo se declara a Ana, e os dois se beijam. Manuela fica nervosa quando sua mãe a manda arrumar as malas para irem embora. Eva vê Ana e Rodrigo se beijando na porta de casa.

Haja Coração

Tancinha se enfurece com Aparício, e Guido tenta acalmá-la. Felipe decide contar a Shirlei sobre a chantagem de Jéssica. Adônis sonda Nilton sobre Nair. Giba confirma para os repórteres que Tamara provocou o acidente que o tirou da corrida. Tancinha desconfia de Guido. Shirlei conta para Giovanni que Felipe mentiu por causa de Jéssica. Tancinha e Beto têm sua primeira audiência com o Juiz pela guarda de Carol e seus irmãos. Aparício consegue falar com Rebeca. Agilson avisa a Teodora que Epaminondas, o Tarzan, sumiu. Fedora é reconhecida na rua. Adônis descobre o segredo de Nair. Penélope pensa em internar Tamara.

A Força do Querer

Bibi confronta Rubinho e termina o casamento com o bandido. Nonato diz a Simone que acredita que Silvana esteja envolvida com agiotas. Bibi depõe perante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza flagra os dois. Rubinho ordena que Bibi pegue a pensão de Dedé. Bibi se revolta contra Rubinho e desabafa com Alessia. Abel se incomoda com o namoro de Nazaré. Dantas ameaça processar Ritinha. Bibi investe contra Carine e Jacy pede ajuda a Rubinho.