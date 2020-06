Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 1º de junho de 2020

Malhação: Viva a Diferença Tato discute com Keyla. Adriana revela o e-mail de Deco para Keyla. Roney tenta consolar Tato e comenta que Aldo precisa conhecer Tonico. Fio se declara para Ellen e a beija. Lica admite para Felipe que ficou com ele para provocar Clara. Tina comenta com Anderson sobre a mudança de comportamento de sua mãe. Keyla se preocupa com a ausência...