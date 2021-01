Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 04 de janeiro de 2021

Malhação: Viva a Diferença Roney leva Gabriel e Felipe para o hospital. Nena comenta com Ellen sobre o encontro com Lica e Samantha. Ellen pensa em ensinar crianças a programar computador. Dóris acaba revelando que está grávida para Lica, Keyla e Benê. Tato acusa K2 de mentir sobre ter visto seu pai com moradores de rua. Os alunos parabenizam Dóris, e ela cont...