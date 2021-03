Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda, 8 de março de 2021

Malhação: Sonhos Lobão provoca René, e Bianca vê. René garante a Bianca que não teve um caso com Ana. João pede para conversar com Bianca depois da aula, mas ela não dá atenção. Gael exige que René não se aproxime de sua família. Bianca insiste em conseguir um namorado para Karina. Dalva sugere que Sol venda bolos para arrecadar mais dinheiro. Pedro pensa uma for...