Novo Mundo

Elvira se finge de morta para despistar Jacinto. Leopoldina confessa a Bonifácio sua tristeza com a nova paixão de Dom Pedro. Domitila convence Dom Pedro a convocar Francisco para trabalhar a seu lado no Paço. Bonifácio tenta impedir a transferência de Joaquim. Tibiriçá afirma a Ubirajara que Piatã será Pajé. Germana se insinua para Hugo, que pede ajuda a Quinzinho. Elvira finge para Jacinto que perdeu a memória. Com a ajuda de Matias, Cecília reencontra Libério. Jacira se desespera ao encontrar Piatã desacordado. Ferdinando decide deixar a casa de Diara e Wolfgang. Leopoldina questiona Narcisa sobre a nova amante de Dom Pedro. Joaquim é transferido.

Totalmente Demais

Jonatas e Carolina ficam arrasados ao ver o beijo que Arthur dá em Eliza. Ao tentar explicar o beijo para Jonatas, o ex-namorado a esnoba e Eliza sofre. Eliza se destaca na prova e dá beijo cinematográfico em Henri Castelli. Maurice aconselha Arthur a ficar logo com Eliza para que não se encante mais. Florisval teme ao ver que a atriz que fingirá ser sua mãe não é parecida com ele. Fabinho leva Lili para conhecer o Flor do Lácio. Montanha e Durão se desentendem. Janaína tenta se aproximar de Wesley, mas Bárbara atrapalha. Arthur pensa no conselho de Maurice e tenta seduzir Eliza.

Fina Estampa

Tereza Cristina conta a Crô que foi ao restaurante de Renê para causar discórdia entre os funcionários. Renê Junior não gosta de ver Fábio olhando para Carol. Juan Guilherme avisa a Fábio que sua mãe está voltando para o Brasil. Zuleika agradece Edvaldo por tê-la deixado viajar com Wallace. Griselda se arruma como Pereirão para trabalhar na reforma de sua mansão. Fred liga para Tereza Cristina. Alex flagra Antenor se declarando para Patricia.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.