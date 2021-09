Malhação: Sonhos

Mesmo amarrada, Karina adormece com o carinho de Pedro. Wallace se desculpa com Bárbara e garante à amiga que não deixará Sol ofendê-la. Lobão se enfurece com o sumiço de Karina. Nat conta para Duca que Karina desapareceu, e o rapaz avisa a Gael. Gael e Lobão decidem ir até a delegacia. Lincoln sugere que Roberta abra um quiosque de comida em sua academia, e a empresária exige que Marcelo peça permissão. Jade consegue abrir a porta do banheiro e vê Karina e Pedro juntos.

Nos Tempos do Imperador

Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa a Teresa que está apaixonado por Luísa. Zayla garante a Cândida que o casamento de Pilar e Samuel não ocorrerá. Teresa procura Luísa, e Pedro as observa juntas. Eudoro desconfia do comportamento de Tonico com Dolores. Pedro e Luísa se encontram em uma casa de campo. Caxias alerta Samuel sobre a ausência de Guebo na escola. Tonico encontra Pilar, e Samuel defende a noiva.

Pega-Pega

Malagueta aconselha Agnaldo a usar os documentos falsos e fugir de carro. Timóteo combina com Canivete uma forma de entrar na casa de Elza e Prazeres. Ao ver que está sendo seguido pela polícia, Agnaldo atira os dólares pela janela. Eric avisa a Luiza que ela precisa se preparar para dizer a Pedrinho que ele não receberá de volta o dinheiro que estava com Agnaldo. Timóteo avisa a Athaíde que a forma de achar o documento que está com Arlete é entrar na casa dela e simular um assalto. Siqueira começa a interrogar Agnaldo sobre o roubo no hotel.

Império

Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio. José Pedro dispensa a ajuda de Cora. Danielle fala de Amanda para Cora. Felipe ameaça Cláudio e Beatriz se preocupa com o marido. Maria Marta aceita o dinheiro de Maurílio e Cristina se irrita. Ismael reclama de Maurílio para Maria Clara. Merival vai à delegacia para ajudar Cláudio. Maria Clara ouve Maurílio ameaçar Cristina. Enrico avisa a Téo que Cláudio foi preso. José Alfredo manda Josué investigar a vida de Maurílio. Magnólia defende Cláudio das acusações de Felipe. Marta entrega o dinheiro de Maurílio para Merival. José Pedro teme por sua integridade na cadeia. Cora pensa em como afastar Amanda de seu caminho. Maurílio faz um telefonema misterioso e fala sobre o futuro de Cristina.