Malhação: Viva a Diferença

Keyla não consegue responder Tato, e ele decide ir embora. Valdemar afirma a Roney que precisa de um ajudante na lanchonete. Marta e Lica conversam sobre a terapia. Tato chega à casa de Aldo e fica desolado. Leide e Marta concordam com o término do namoro de Lica e MB. Fio implora para Ellen lhe dar aula de matemática. Lica volta para o colégio, e Tina a convence em não arrumar confusão. Clara pede a Guto para lhe dar aulas de piano. Samantha faz intriga de Lica para Felipe. Malu provoca Lica. K2 se preocupa com Tato. Aldo repreende Tato.

Novo Mundo

Joaquim não se conforma de ter que deixar o Brasil. Piatã cuida de Tibiriçá. Hugo e Elvira se beijam. Matias avisa a Libério que o casamento de Cecília foi marcado e ele decide fugir com a amada. Leopoldina gosta de ver Domitila sendo ignorada pelo povo. Greta tenta se aproximar de Ferdinando. Joaquim e Anna se amam. Dom Pedro repreende Domitila por tentar disputar o amor do povo com Leopoldina. Greta pensa em procurar Ferdinando. Leopoldina discute com Dom Pedro. Domitila sofre represália do povo e sua casa é atacada.

Totalmente Demais

Mirthes avisa a Gilda que Germano não poderá recebê-la. Fabinho convida Débora para ir ao cinema. Germano fica surpreso ao saber que Gilda o procurou na Bastille e comenta com Zé Pedro sobre seu envolvimento com a mãe de Eliza. Gilda decide ver Eliza, e Maurice a recebe na casa de Arthur. Euzébia confirma para Germano que Gilda esteve na mansão. Arthur e Eliza trocam confissões e se beijam.

Fina Estampa

Tereza Cristina exige saber quem é o verdadeiro investidor do restaurante. Tereza Cristina trama contra Quinzé. Teodora consegue um comprador para as miniaturas. Esther comemora sua volta à Fio Carioca, e Paulo se incomoda ao ver Vitória. Wallace repreende Leandro pela falta de disciplina no treinamento. Guaracy fica enciumado ao saber que Esther trabalhará novamente com Paulo. Griselda comenta com Vilma que só conhece uma pessoa capaz de deter Tereza Cristina.