Malhação: Viva a Diferença

Keyla impede Tato de registrar Tonico. Ellen pede que Anderson entregue a Jota um envelope. Juca pede para Tina fazer as pazes com Lica. Anderson convida Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com a programação feita por Ellen. Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome de Keyla, e elas estranham. As meninas decidem promover a Balada do Bebê para conseguir fraldas para Tonico. Tato sai com Tonico, e Keyla faz uma confissão para as amigas.

Novo Mundo

Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Pedro não gosta quando Leopoldina chama Peter para vê-lo. Thomas recebe o baú do pai de Anna. Thomas afirma a Anna que encontrará o baú de seu pai e Piatã desconfia. Germana acredita que Elvira seja uma golpista e decide invadir seu quarto. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro convida Anna para um passeio. Olinto e Tibiriçá tentam convencer Joaquim a não fugir da aldeia. Pedro tenta seduzir Anna.

Totalmente Demais

Rosângela pede ajuda a Jonatas para sondar Jivago, suposto chefe do rapaz, sobre o processo contra Florisval. Arthur consegue apagar a foto de Carolina do celular de Jojô. Eliza questiona Jonatas sobre o que o rapaz fará para que a mãe não descubra a farsa sobre Jivago. Fabinho avisa a Leila e Jamaica que decidiu criar um projeto para interromper a poluição da Bastille no Rio Tamanduá. Fabinho ajuda Jonatas a arrumar um advogado para Rosângela e indica Zé Pedro. Eliza sonha com Arthur e acaba beijando Jonatas.

Fina Estampa

Griselda convence Guaracy a despistar Tereza Cristina. Renê sente-se mal por ter mentido para a esposa. Danielle garante aos avós de Pedro que ficará com a guarda do menino. Guaracy tenta falar de seus sentimentos com Griselda, mas ela o repele. Crô desafia Ferdinand. Zambeze cuida dos ferimentos de Crô. Luana incentiva Amália a ler o caderno de receitas de Dona Zilá. Quinzé beija Dagmar. Griselda expulsa Antenor de casa.