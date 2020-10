Malhação: Viva a Diferença

Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla de volta às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho, e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico, e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.

Flor do Caribe

Cassiano diz a Ester que conseguirá fazer com que Samuca o aceite. Natália se esforça para não ceder à atração que sente por Juliano. Guiomar aparece com Nicole na casa de Dionísio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar diz a Nicole que voltou para conquistar seu filho. Ester pede a Cassiano para não abandoná-la. Bibiana desconfia que Juliano está apaixonado. Dionísio diz a Alberto que sua mãe está de volta e os dois discutem. Candinho convence Samuca a aceitar Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai.

Totalmente Demais

Rafael e Carolina são condenados na justiça e cumprem o serviço comunitário. Eliza mostra sua cicatriz para Arthur. Leila aceita o pedido de namoro de Rafael. Eliza se despede de Cassandra e Débora. Eliza aguarda Arthur no aeroporto. Arthur pede para conversar com Jonatas antes da viagem. Jeniffer e Bola cantam no churrasco de Maristela. Eliza se preocupa com o atraso de Arthur. Jonatas surpreende Eliza no aeroporto e viaja para Paris com a amada. Eliza faz sessão de fotos em Paris. Hugo ajuda Carlinhos com o dever de casa. Carolina e Dorinha curtem a praia com a família. Carolina leva um susto na praia.

A Força do Querer

Zeca consegue um emprego e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa. Junqueira mente para Edinalva. Eugênio tem uma conversa séria com Ruy sobre a empresa. Silvana conta para Dita sobre a ameaça de Irene e afirma que deixará de jogar. Jeiza indica uma advogada para Zeca anular seu casamento com Ritinha. Shirley pede para Dantas esquecer a suposta traição de Ruy. Ivana e Cláudio se beijam. Cibele ouve ligação de Ritinha para Amaro e o questiona sobre a moça.