Malhação - Sonhos

Pedro se aconselha com Nando. Cobra consola Karina. Henrique espera pelo pai no escritório de advocacia. Heideguer sugere a Lobão indicar o nome de Wallace para lutar no Warriors. Pedro procura Karina. Heideguer pede para Henrique morar com ele ao saber que de seu envolvimento com Bianca. Lincoln e Jeff fazem as pazes. Marcelo leva um fora de Delma, e Roberta tenta ajudá-lo. Jeff se preocupa com Mari. Simplício aparece na festa de Lincoln e Bete se enfurece. Duca e Nat se beijam.

A Vida da Gente

Dora reclama para Celina das atitudes de Marcos com a age^ncia. Suzana convida Renato para trabalhar com ela. Jonas pensa em aumentar o sala´rio de Lorena para que ela mantenha sigilo sobre o ocorrido no shopping com Tiago. Alice conhece Ba´rbara, que fica encantada com a irma~ mais velha. Laudelino vai ao terapeuta. Ci´cero fica enciumado ao saber que Suzana trabalhará com Renato. Ana e Lu´cio fazem diversos programas juntos. Ha´ uma passagem de tempo. Lu´cio e Ana se beijam.

Salve-se Quem Puder

Kyra tenta convencer Rafael de que ela está falando a verdade. Renzo beija Josimara e diz pra ela que sabe que ela é Alexia. Rafael declara seu amor por Kyra e a beija. Renzo se oferece para ajudar Alexia a colocar a quadrilha de Dominique na cadeia em troca de seu perdão. Ermelinda e Luna se emocionam na despedida da filha de Helena para a casa da mãe. Renzo avisa a Aurora que reunirá provas para colocar Dominique e a quadrilha da tia na cadeia. Zezinho previne Alexia para não acreditar em Renzo. Helena conta a Téo sobre Luna, e revela ao enteado que a fisioterapeuta foi salva por ele no furacão. Téo descobre que Luna é Fiona.

Império

José Alfredo e Maurílio se enfrentam. Maria Clara pede para se encontrar com Vicente. Ísis ajuda Antônio a fechar o restaurante. Cora vê Eliane no quarto e Cristina e Elivaldo se preocupam com a tia. Danielle incentiva José Pedro a se aliar a José Alfredo. Du afirma a João Lucas que resolverá os problemas dos dois. Magnólia e Severo pegam dinheiro na casa de Ísis. Cristina vê quando Vicente se encontra com Maria Clara. José Alfredo desconfia do comportamento de Du. Maurílio fica intrigado com as atitudes de Maria Marta. José Alfredo se enfurece ao se lembrar da conversa com Maurílio.