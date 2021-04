Malhação: Sonhos

Nat e Duca discutem na frente de Bianca, e Cobra se aproxima para ajudar a lutadora. Bete acolhe Mari em sua casa. Lucrécia percebe o sumiço da bailarina de sua caixa de música. Jade procura Cobra e encontra sua bailarina. Pedro pede Karina em namoro na frente de todos da academia. Assustada com um ataque de raiva de Cobra, Jade foge da QG sem levar sua bailarina. Bianca incentiva Pedro a falar com Karina a sós. Dalva pede para Duca abandonar a investigação sobre a morte de Alan. Lírio vê Jade se despedindo de Cobra e se aproxima sem ser percebido. Marcelo sonha com Roberta. Duca vai à Academia Khan atrás da ex-namorada de Alan.

A Vida da Gente

Lourenço se surpreende com o valor do cheque que Jonas lhe dá. Nina convida Rodrigo para dormir em sua casa. Cris fica radiante quando Jonas afirma que resolverá seu problema para engravidar. Lúcio leva Eva para a reunião no grupo de apoio. Rodrigo chega em casa e tenta se explicar para Iná. Lourenço pensa em aceitar a proposta de Jonas e Celina fica furiosa. Vitória reclama por ter ido buscar as filhas no colégio. Rodrigo se desculpa com Manuela.

Salve-se Quem Puder

Rafael se emociona quando Alexia/Josimara reproduz o áudio gravado por Kyra. Juan convence Mário a participar do concurso de culinária promovido por Martinez. Alexia assiste à entrevista de Petra e fica revoltada com o depoimento da irmã. Tammy tenta convencer Bia a se afastar de Tarantino. Alexia garante a Kyra que Rafael continua apaixonado por ela. Gabi beija Juan, que não corresponde. Luna/Fiona lembra de Téo. Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. Dominique elogia Renzo por seu trabalho. Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das crianças, para Petra.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Amor de Mãe.