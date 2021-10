Malhação: Sonhos

Lobão tenta atacar Nat e Duca, mas Roberta acaba interrompendo a ação do vilão. O médico comunica que a cirurgia de Lucrécia foi um sucesso e Jade comemora com Cobra e Edgard. Gael pede que Pedro impeça Karina de disputar o Warriors. Lobão exige que Luiz lhe consiga um carro. Nat e Duca ficam juntos na praia. Cobra furta flores no hospital e manda entregar a Lucrécia, que desconfia. Duca consegue um relógio com câmera escondida para Nat flagrar Lobão e Heideguer durante o campeonato. Lobão avança de carro contra Duca, mas quem acaba se acidentando é Dalva.

Nos Tempos do Imperador

Dolores e Pilar trocam ressentimentos. Tonico assume a culpa pelo afastamento de Pilar e Samuel, e humilha Dolores. Luísa chora a perda de seu bebê ao lado de Justina. Augusto e Gastão viajam ao Brasil sem saber que concorrem pela mão da princesa Isabel. Juvenal tenta sabotar Samuel, mas Mauá apoia o engenheiro. Guebo garante que Zayla não será feliz com Samuel. Pilar pede perdão a Samuel e o beija.

Pega-Pega

Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não podem mais ficar juntos. Antônia mostra a Luiza as fotos de documentos que recebeu por denúncia anônima, incriminando Eric pelo acidente de Mirella. A polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric. Eric fica surpreso ao saber que o a morte de Mirella não foi um acidente e afirma nunca ter tido conhecimento dos documentos. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.

Império

Maria Marta não aceita a demissão de José Pedro. Beatriz cobra novamente uma resposta de Enrico. Amanda conversa com José Pedro. José Pedro enfrenta José Alfredo. Maria Clara e Cristina discutem. Enrico conversa com Beatriz sobre Cláudio e ela se emociona. Maria Clara conversa com Amanda sobre Silviano. Cora conversa com Téo. Antônio vai ao salão da Xana. Xana e Luciano se encontram. Cora e Téo vão à joalheria Império. Helena e Orville conversam sobre Salvador. Antônio se declara para Naná. Silviano avisa a Maria Marta que José Pedro saiu de casa. Danielle debocha de José Pedro. Maria Clara diz que vai dormir na casa de Xana. Cora faz uma revelação sobre Maria Marta para José Alfredo.