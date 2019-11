Malhação: Toda Forma de Amar

Guga é atacado e Serginho enfrenta os agressores. Lara gosta da possibilidade de afastar Rita de Nina. Raíssa se aconselha com Carla. Guga não comparece à terapia. Nanda se enfurece quando Raíssa não aceita cantar a música sugerida por Rui. Regina ampara Max. Rita questiona Serginho sobre Guga. Max se enfurece ao ver Guga machucado e pensa em como defender o filho. Rui tem uma solução para o problema de Nanda e Raíssa. Meg se consulta com Lígia. Max pede para Serginho se afastar de Guga, e Rita defende o amigo.

Éramos Seis

Alfredo conversa com Marion. Júlio pede para Afonso avisar a Lola que não irá para casa. Zeca encontra Justina e a leva para a casa de Emília. Marcelo fica interessado em Lili e Julinho não gosta. Lola sai com Isabel. Uma cigana faz revelações para Lola sobre Júlio. Júlio procura Marion no cabaré. Soraia afirma a Assad que não irá a seu casamento. Zeca se assusta ao encontrar Justina em seu carro. Olga sente um forte dor na barriga e pede que Clotilde chame a parteira. Júlio chega em casa embriagado.

Bom Sucesso

Alberto fica fascinado ao ver Paloma e Nana trabalhando juntas. Nana alerta Paloma sobre Marcos. Diogo repreende Gisele e Yuri ao vê-los se beijando na Editora. Thaíssa avisa a Léo que ele só receberá o dinheiro de Toshi depois que a japonesa conseguir o visto de permanência no Brasil. Ramon fica surpreso quando Léo avisa ao irmão que Toshi irá morar com eles. Evelyn comemora o novo cargo de editora júnior da Editora. Paloma fica desesperada ao ver Peter em uma situação de perigo.

A Dona do Pedaço

Jô pede a Maria da Paz para mentir no julgamento. Régis desiste de jogar e paga sua dívida. Kim e Márcio se amam. Fabiana se enfurece com Agno. Carlito conta sobre o encontro que Cássia e os amigos marcaram com Lauro e Amadeu alerta Agno. Lauro ataca Merlin e Leandro chega na hora, mas acaba ferido. Evelina afirma que ajudará Jô. Jô pede para falar com Téo. Cássia se desculpa com Leandro. Beatriz e Otávio se divorciam. Dona Céu chantageia Fabiana. Agno encontra Wiliam, que informa que seu verdadeiro nome é Bernardo. Kim se surpreende ao descobrir que Vivi não tem mais cartão de crédito. Em seu depoimento oficial, Jô se declara inocente.