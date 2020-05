Malhação: Viva a Diferença

Tato se irrita com Keyla. Telma implica com Tina. Ellen desiste de ir ao cinema com Fio. Roney sonha com Josefina. Mitsuko é rude com Ellen. Keyla faz as pazes com Tato. Guto perde a paciência com Benê, e os dois discutem. Julinho repara na discussão entre Roney e Josefina. Benê não deixa de tocar piano para atender ao chamado de Josefina. Telma tenta falar com Tina, que expulsa a irmã de seu quarto. Ellen conta para Anderson que foi destratada na casa de Tina.

Novo Mundo

Jacira pede a Piatã que guarde segredo sobre o namoro. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. Dom Pedro pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro. Thomas percebe a tensão de Chalaça ao observar a amante. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Thomas ouve a conversa de Chalaça com Domitila. Cecília tenta alertar Libério sobre a represália contra o jornal, mas é impedida por Matias. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar.

Totalmente Demais

Leila avisa a Lu que não poderá registrar o passeio de Eliza, pois fará uma reportagem sobre o acidente do morro Tamanduá. Zé Pedro avisa aos moradores da comunidade que a Bastille os indenizará por suas perdas. Leila elogia Jonatas para Socorro. Sob pressão de Hugo e Dorinha, Carolina assume que namorou o dono do bar em sua juventude. Com a intenção de aproximar os dois, Jojô empurra Eliza para o mar, e Arthur a resgata. Carol se entristece ao ver a divulgação de um vídeo de Eliza, Arthur e Jojô juntos.

Fina Estampa

Pereirinha convence Griselda a deixá-lo em sua antiga casa. Danielle leva Pedro Jorge para a audiência de tutela. Danielle confirma que Beatriz tinha um relacionamento com Guilherme. Antenor tenta convencer Griselda a contratar Íris. Carol fica nervosa quando Vilma pergunta para Letícia por que ela procurou Juan Guilherme. Patrícia anuncia a Antenor que está grávida e se decepciona com a reação do namorado. Patrícia procura Renê. Renê e Patrícia descobrem que Crô dopou Tereza Cristina.