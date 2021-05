Malhação: Sonhos

Nat desconfia do perfil de Scorpio. Marcelo tenta se explicar para Roberta. Karina conta para Bianca que viu Nat na casa de Duca. Duca veste Nat como Alan, e Cobra fotografa os dois. Cobra envia as fotos que fez de Duca e Nat para Heideguer. João tem uma ideia para ajudar Karina e Pedro. Gael e Dandara se preparam para um piquenique. João comenta com a mãe sobre o que ouviu René falar de Ana. Karina procura Pedro no local do piquenique. Karina, João e Bianca procuram a trilha da Pedra do Índio.

A Vida da Gente

Ana passa mal quando Manuela confirma que está casada com Rodrigo. Lúcio repreende Eva pela forma como falou com Ana. Alice não gosta dos comentários de Cícero e Suzana sobre Renato. Iná pede que Lúcio ajude a aproximar Manuela e Ana. Renato convida Alice para sair. Vitória não deixa Sofia ir a` festa com Miguel. Alice fica encantada com as fotografias que Renato faz da cidade. Manuela insiste para conversar com Ana.

Salve-se Quem Puder

Kyra concorda com a permanência de Alexia na Labrador. Graziela diz a Alan que Ignácio não está bem. Isaac pede para Tarantino convencer Bia a competir. Bruno diz a Verônica que deu um vexame na frente de Micaela. Micaela avisa a Helena que Hugo está desconfiado das saídas misteriosas da mãe. Helena faz uma ligação e alerta sobre Hugo. Ermelinda diz que Kyra está se apaixonando por Alan. Zezinho pede para Alexia não mentir para ele. Alexia veste seu disfarce de Josimara 2.0. Juan comunica que se mudará para o Brasil, mesmo sem Mário. Téo diz a Enéas que preparou uma surpresa para Fiona/Luna. Disfarçada, Alexia/Josimara é apresentada a Renzo.

Império

José Alfredo intimida Cora. Cláudio confessa a Beatriz que teme a rejeição de Enrico. Maria Marta entra no quarto de José Alfredo sem que ele perceba. Kelly teme ser expulsa da casa de Maria Isis. Vicente convida Victor e Cristina para sair e Xana percebe o interesse do rapaz pela amiga. Ismael se apresenta a Pietro. José Alfredo fala o nome de Maria Isis enquanto está com Maria Marta. Silviano cuida de Maria Marta. José Alfredo não consegue falar com Maria Isis e decide procurá-la. Magnólia tenta convencer a filha a engravidar do amante. José Alfredo tem um mal súbito e desmaia na frente de Maria Clara.