Malhação: Viva a Diferença

Dóris sugere que Ellen reflita antes de responder à proposta de Bóris. Roney vibra com o sucesso dos salgados de Tato em sua lanchonete. Keyla sai com Deco, e Roney convida Josefina para ir à sua casa. Clara namora Guto. Fio teme que Ellen aceite a bolsa de estudos no colégio Grupo. Telma estimula Tina a divulgar sua nova música. Lica pensa em Bóris. Tato sofre por causa de Tonico. Keyla e Deco ficam juntos.

Novo Mundo

Bonifácio e Joaquim se prontificam a descobrir quem enviou as cartas para Leopoldina. Anna consegue uma prova contra Thomas e a entrega para Joaquim. Fred amarra Elvira no mastro do navio. Diara pede ajuda a Matias para encontrar Wolfgang. Germana informa a Licurgo que eles estão sendo roubados por Hugo. Greta muda a arrumação da casa e afirma a Diara que a casa de Wolfgang agora é dela. Dom Pedro tenta se desculpar com Leopoldina. Sebastião invade o jornal e manda prender Libério.

Totalmente Demais

Dino fica ferido e é levado para o hospital. Eliza diz a Arthur que ele salvou sua vida. Peçanha combina com o carcereiro a fuga de Dino. Germano afirma a Gilda que não deixará que nada falte à sua família. Carolina assiste à declaração de Germano, comunicando que Eliza continua sendo a Garota Totalmente Demais. Rosângela pede desculpas a Montanha. Cordeiro mostra a Gilda as notas promissórias assinadas por Dino e diz que irá se apoderar de seu bar. Cordeiro anuncia a Gilda e Eliza que Dino fugiu.

Fina Estampa

Griselda cuida da internação de Antenor e faz graves acusações contra Tereza Cristina. Juan afirma a Vilma que descobrirá se Chiara tentou enganá-lo. Beatriz procura Esther. Zuleika avisa a Wallace que sua lesão diminuiu, e ele decide voltar a lutar. Joana vê a foto de Tereza Cristina no computador e a associa com a loura misteriosa. Ferdinand combina com um de seus comparsas para entrar no hospital. Patrícia se declara para Antenor, que lhe pede perdão. Guaracy fala para Esther que vai atrás de Beatriz. Tereza Cristina se assusta ao ver Joana em sua casa.

