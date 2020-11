Malhação: Viva a Diferença

Bóris discursa sobre a história do colégio Grupo e afirma que o novo sistema de ensino contraria o legado da escola. Andrezza se surpreende com o comportamento de Kátia e questiona se algum parente de K1 pode acolher a menina. A tia de K1 chega para resgatá-la. Edgar convida Bóris a retornar ao Grupo, e Malu se sente humilhada. Malu não permite que Edgar entre em casa. K1 volta para a escola. Benê pede ajuda a Keyla para se aproximar de Guto. Dogão e Juca se aplicam para a vaga de Tato na Chapa do Romano. Dóris incentiva Bóris a aceitar o convite de Edgar. MB apoia K1 e se apresenta a Dogão como seu namorado. Julinho divulga o clipe de Roney na internet. Bóris vai ao encontro de Edgar, e Malu flagra os dois.

Flor do Caribe

Reinaldo trata Natália como se os dois ainda fossem casados. Dionísio fica surpreso ao ver no álbum a foto que havia sumido e se vê forçado a pedir desculpas a Doralice. Cristal beija Cassiano sem saber que ele está com Ester. Guiomar descobre que Doralice roubou a foto de Dionísio e alerta a funcionária sobre o perigo de o sogro descobrir que está sendo investigado. Alberto tenta convencer Cristal de que o caso entre Cassiano e Ester não vai durar. Durante seu show, Cristal oferece uma flor do Caribe para Cassiano.

Haja Coração

Apolo não encontra Tancinha. Fedora acusa Camila de querer acabar com seu casamento. Carmela e Beto tramam para afastar Tancinha de Apolo. Francesca conta a Apolo e Giovanni sobre Genésio. Tancinha é feita de refém por Genésio. Teodora expulsa Camila de sua casa. BAfonso garante a Carol que vao se curar. Tancinha tenta fugir dos bandidos, mas Genésio a ameaça com uma arma.

A Força do Querer

Heleninha encontra no caderno de Yuri a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado. Ivana reclama de seu corpo para Simone. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa a ver o filho de Ritinha. Ruy e Cibele se enfrentam. Heleninha sugere que Leila esqueça o antigo namoro entre Caio e Bibi. Rubinho é preso. Rubinho é interrogado na delegacia. Heleninha pede para Junqueira ajudar o marido de Bibi e ele avisa a Dantas. Rubinho vê Jeiza na delegacia. Caio pede para Dantas não mencionar seu nome no caso de Rubinho.