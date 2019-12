Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe é hostil com Rita. Regina se espanta com os pensamentos de Max. Filipe sofre por ter brigado com Rita, e Leila o conforta. Rita revela sobre o sequestro e a briga com Filipe para Carla e Raíssa. Leila afirma que pode fazer Filipe esquecer Rita. Anjinha, Jaqueline e Raíssa apoiam Rita contra Filipe. Max tem uma crise de raiva por causa de Guga, e Regina o enfrenta. Nanda sonha em fazer um novo clipe com Raíssa. Neide conta a Carla que Bill ganhará a bolsa de estudos que Raíssa recusou. Guga escreve sobre Max em suas redes sociais. Jaqueline se incomoda com César, que não consegue entender a filha. Neide alerta Celso sobre uma advertência da diretora da escola. Rita flagra Joaquim beijando sua secretária.

Éramos Seis

Alfredo leva o carro de Adelaide até a oficina de Osório. Inês consegue uma carona até o porto. João descobre a fuga de Inês. Osório muda de ideia e resolve contratar Alfredo. Animada, Adelaide conta sobre Alfredo para Emília, que fica contrariada. Justina destrói sua boneca e todos se preocupam. Alfredo comemora seu emprego com Afonso. Julinho começa a trabalhar com Almeida. Assad gosta de ver a cumplicidade entre Soraia e Karine. Lili se entristece ao saber que Julinho saiu com Soraia. Isabel discute com Clotilde. Isabel e Lúcio se beijam. Marion decide deixar São Paulo.

Bom Sucesso

Marcos e Paloma fazem as pazes. Mário volta para o Rio de Janeiro e revela a todos que é pai do filho de Nana. Diogo tenta se desculpar com Nana por não ter revelado que era estéril. Diogo pega o manuscrito do livro de Eric. Gisele fica assustada com as ameaças de Diogo. Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de Waguinho enquanto Jandira está fora do Rio. Gisele conta a Nana, na presença de Alberto, que foi amante de Diogo.

Amor de Mãe

Sandro é atingido ao proteger Lurdes. Danilo explica a Thelma que precisa aprender a ter autonomia. Vicente assedia Betina, e Magno o enfrenta. Álvaro vai ao restaurante de Thelma e faz uma proposta a Vicente. Vitória afirma que ajudará Lurdes a libertar Sandro. Camila e Érica temem pela segurança de Lurdes. Lurdes visita Sandro no hospital da polícia e vê Marconi. Lurdes confronta Marconi. Álvaro arma com Belizário e Vicente contra o restaurante de Thelma, e Amanda registra. Amanda nega o pedido de Thelma para convencer Danilo a voltar para o restaurante. Danilo sai de casa. O restaurante de Thelma é interditado, e a mulher culpa Vitória. Vicente agride Betina. Thelma acusa Vitória, quando Lurdes chega