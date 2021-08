Malhação: Sonhos

Henrique garante a Bianca que está esperando por ela. Duca se desculpa com Bianca. Os alunos da Ribalta preparam uma despedida para René, e João fica impactado. João deixa escapar para Cobra que Karina pode não ser filha biológica de Gael. Nando informa à Galera da Ribalta que convidaram a banda para um show fora do Rio. René afirma para Gael que nunca se envolveu com Ana. René parte para a Amazônia. Nando convida Delma para viajar com a banda. Sol não aceita fazer o show por causa de Bete. Cobra comenta com Lobão sobre a desconfiança da paternidade de Karina. Lobão pensa em tirar Karina de Gael.

Pega-Pega

Júlio tenta explicar a Evandro os motivos que o fizeram participar do roubo. Mathias provoca Bebeth. Douglas repreende Rúbia por tê-lo procurado no hotel. Júlio diz a Agnaldo que aceita sabotar o hotel. Júlio tenta se convencer de que não é bandido. Antônia deduz que os ladro~es usaram o corredor desativado do hotel. Bebeth ajuda Nelito a reunir objetos do hotel para Pedrinho. Mathias dá a entender a Eric que Bebeth pode não ser a culpada pelo acidente com a mãe. Nelito fica preocupado com Bebeth ao ouvir da menina que o canguru trazido por ele não é Flor e, sim, um boneco de pelúcia. Eric pede que Bebeth pense sobre a ideia de se tratar com um psicólogo. Eric se revolta ao saber por Maria Pia que Sabine quer tirá-lo da presidência da empresa no Brasil.

Império

José Alfredo se desentende com Maria Ísis, que termina o romance com o Comendador. Josué deixa um objeto cair no quarto de Cora, e Elivaldo e Cristina ouvem o barulho. Maurílio tenta convencer Danielle a se aliar a ele. Ismael, Lorraine e Juliane vêem Josué sair da casa de Cora. Enrico ouve Maria Clara chamar Vicente para ir à sua casa e fica furioso. Amanda avisa a Beatriz que Leonardo foi hospitalizado com pneumonia. Josué devolve o diamante para José Alfredo, que se entristece ao constatar que a pedra perdeu o brilho. Cora se assusta ao acordar no hotel e encontrar Josué. João Lucas estranha a irritação de seu pai com ele. Josué engana Cora para que ela acredite que passou a noite com José Alfredo.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo da novela A Vida da Gente.