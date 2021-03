Malhação: Sonhos

Cobra aceita entrar para a academia de Lobão. Gael apoia Karina e treina com a filha. Lobão conta a Cobra que perdeu tudo por causa de Gael. Sol chora ao lembrar das palavras da mãe. Bete fica apreensiva com o sumiço de Sol. Marcelo sonha com Roberta, e beija Delma. Nando afirma a Sol e Pedro que o CD demo precisa ser gravado em estúdio profissional. Tomtom se preocupa com Sol. Sol pede abrigo a Nando. Pedro e Tainá chegam ao cinema e, para provocar o menino, Karina acaba beijando Zé.

A Vida da Gente

Vitória explica a Eva que entrou em contato com uma agência de adoção. Jonas se enfurece com o valor exigido pelos fiscais para abandonar a investigação. Eva conta para as filhas a ideia de Vitória para que a gravidez não atrapalhe a carreira da tenista. Marcos repreende Vitória por não elogiar Sofia na natação e desperta a atenção de outras mulheres. Vitória faz uma coletiva informando que Ana está com uma lesão grave e se tratará fora do país. Rodrigo se assusta ao ver a entrevista na televisão e tenta falar com Ana, mas Eva impede a comunicação entre os dois. Lorena leva Manuela ao baile de Iná. Rodrigo chega ao aeroporto e grita por Ana, que paralisa ao vê-lo.

Haja Coração

Fedora fica transtornada ao ver Leozinho sendo preso. Aparício diz a Guido que Fedora precisa de seus cuidados. Rebeca deixa a cobertura. Teodora disfarça os ciúmes que sente de Tarzan com Safira. Ariovaldo avisa a Teodora que Fedora foi encontrada. Tancinha pede desculpas a Aparício por tê-lo acusado de assassinato e diz que não pode perdoar Guido. Giovanni e Camila armam para que Shirlei e Felipe se encontrem. Tamara pergunta a Apolo se ele desistirá do casamento se não conseguir a guarda das crianças. Fedora e Teodora se reencontram. Nair revela a Apolo a sua preocupação com a instabilidade emocional de Tamara.

A Força do Querer

Ritinha aparece de surpresa em tribunal. Abel responsabiliza Ritinha pelos problemas na vida de Zeca. Mira se assusta com Irene. Zeca mente em depoimento para ajudar Ritinha. Rubinho provoca e acaba sendo humilhado por Bibi, que revela traição com Caio. Ivan afirma que sentimento de Ritinha por Ruy é sincero. Bibi afirma para Aurora que seu casamento com Rubinho acabou. Cibele entrega exame de DNA para Ruy e diz que ele não é o pai do filho de Ritinha.