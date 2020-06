Malhação: Viva a Diferença

Tato procura mensagens de Deco no computador de Keyla. Felipe tira satisfações com Lica. Luís e Marta discutem sobre as filhas. Guto estranha o comportamento de Benê ao abraçá-la. Tato não vê quando uma mensagem de Deco chega para Keyla. Roney encontra o celular de Keyla na banheira de Tonico. Samantha implica com Guto por causa de Benê. Lica e Clara torcem por Felipe. Anderson afirma a Tina que produzirá um vídeo para ela. Fio tenta afastar Jota de Ellen. Tato sofre um acidente durante a competição de bicicleta.

Novo Mundo

Anna mostra a Fred a lista dos marujos de seu pai. Amália coloca fogo em sua cela e foge do convento. Joaquim encontra Amália desmaiada na rua e a leva para Peter. Pedro e Bonifácio têm uma reunião com Thomas. Joaquim entrega uma carta que Domitila escreveu para Thomas a Dom Pedro. Germana e Licurgo fazem as pazes. Narcisa chega ao porto e é ajudada por Hugo. Francisco conta para Thomas sobre o plano de Joaquim. Libério descobre que Cecília é filha de Sebastião. Anna decide sair de casa ao saber da ausência do marido. Joaquim e Anna se amam.

Totalmente Demais

Lu consegue convencer Jacaré a gravar um depoimento sobre sua história com Nina/Sofia. Gilda despista Dino sobre a origem do dinheiro. Carolina confessa a Pietro que ama Arthur. Lu tenta entrar na casa de Rafael para contar ao fotógrafo a verdade sobre Sofia. Stelinha diz a Arthur que a única forma de conseguir que Eliza seja disciplinada é desdenhá-la. Arthur avisa a Eliza que desistiu de torná-la a Garota Totalmente Demais.

Fina Estampa

Wallace fica penalizado com a situação de Teodora. Baltazar conta para Tereza Cristina que Renê dormiu com Griselda. Crô cumprimenta Ferdinand, e Álvaro estranha. Juan Guilherme pede Letícia em casamento. Juan Guilherme nomeia Edvaldo como o novo gerente, e Zuleika fica inconformada. Teodora presta atenção à conversa de Pereirinha e Ferdinand sobre o tesouro escondido na casa. Griselda combina de se encontrar novamente com Renê. Teodora encontra o tesouro do chinês.