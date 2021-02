Malhação: Sonhos

Duca conta que Dalva passou mal e diz que terá de ficar com a avó. Sol se oferece para cuidar de Dalva para Duca e consegue o dinheiro para a matrícula na Ribalta. Dalva conta a história de Alan para Sol. Karina revela para Wallace e Cobra sobre a rivalidade entre Lobão, Gael e Duca. Começam as aulas na Ribalta. Mari passa mal durante a aula de Lucrécia, e Dandara a apoia. Bianca chega com a turma da Ribalta na academia. Karina é aprovada no exame de grau e comemora beijando Duca.

FLor do Caribe

Bibiana pede a Taís que vá à delegacia falar com Hélio. Alberto manda Eric estudar uma forma de cancelar a venda da mina para recuperá-la de Cassiano. William conta para Doralice que Nicole está morando em sua casa. Ester avisa a Cassiano que o delegado conseguiu do Juiz um mandado que obrigará Dionísio a depor. Carol conta a Mila que a venda das roupas de Lino superaram as expectativas. Doralice comemora a adoção de Beatriz. Cassiano e Ester enfrentam Dionísio e Alberto na delegacia.

Haja Coração

Apolo e Tancinha levam Tito ao veterinário. Aparício finge que escuta a voz de Teodora para se livrar da negociação com Safira. Penélope conversa com Beto sobre seus sentimentos. Tancinha se arrepende de ter beijado Apolo e garante que está apaixonada por Beto. Shirlei tenta convencer Felipe de que os dois vivem em mundos diferentes. Vitória pede ajuda a Jéssica para afastar Shirlei da vida de Felipe. Aparício pede paciência a Giovanni. Henrique insiste para conversar com Beto. Apolo procura Carol e diz que ele e Tamara irão levá-la, com os irmãos, ao sítio onde está Afonso. Tancinha confessa para Beto que beijou Apolo.

A Força do Querer

Ritinha inventa para Ruy que Zeca foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfações com Edinalva. Joyce e Eugênio tentam conversar com Ivana e se surpreendem ao vê-lo ser chamado de Ivan. Dantas comenta que Bibi tem poder entre os bandidos. Caio conforta Aurora. A mando de Ruy, Jeiza comanda a invasão ao Morro do Beco e atira contra Rubinho, que é preso. Bibi ameaça Jeiza. Dedé se desespera com a prisão do pai. Nazaré desconfia de que Ruy possa estar envolvido na demissão de Zeca. Jeiza se preocupa com Zeca. Bandidos se preparam para resgatar Rubinho.