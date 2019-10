Malhação: Toda Forma de Amar

Thiago e Jaqueline terminam o namoro. Rita questiona Rui sobre suas intenções com Raíssa e Nanda. Raíssa e Nanda convidam Rui para ser seu produtor. Max expulsa Serginho de sua casa. Vânia passa mal, e César cuida dela. Rui surpreende Filipe e Lígia e pede para conhecer Nina.

Éramos Seis

Júlio incentiva Almeida a continuar cortejando Clotilde. Lola e os filhos chegam a Itapetininga. Inês escreve uma carta para Afonso e entrega a João, que a esconde. João sugere que ele, Inês e Shirley façam uma viagem à Europa. Justina não percebe a rejeição de Emília. Lola conversa com Clotilde sobre Almeida. Júlio se preocupa quando Assad e Elias não aparecem na loja. Neves convence Zeca a fazer uma festa de despedida de solteiro. Assad anuncia Elias como seu novo sócio, e Júlio reage com despeito.

Bom Sucesso

Paloma não aceita sair com Marcos. Marcos compra o prato com a foto de seu beijo em Paloma. Leo se casa com Toshi. Diogo desconfia quando William lhe convida para sua festa de despedida. Diogo descobre que é estéril. Peter conta a Paloma que Gabriela voltou a jogar basquete e está no projeto de Ramon. Felipe fica triste com a reação de desprezo de Thaíssa e decide ir embora da festa. Diogo manda uma mensagem para William do celular de Gisele, e o orienta a ir para o estacionamento. Alguém entra no elevador que estaria em manutenção e acaba caindo no poço.

A Dona do Pedaço

Yohana e um médico entram no quarto de Téo e surpreendem Jô. Fabiana afirma que não irá ao encontro com Maria da Paz. Fabiana anuncia que Abel terá de acumular o trabalho de Beto. Jô recusa o convite de Maria da Paz para o encontro em família. Yohana conversa com Sílvia e Merlin e garante que descobrirá o que aconteceu com Téo. Sabrina extorque Otávio. William pensa em fugir com Jô para Rio Vermelho. Cornélia, Dorotéia e Eusébio compram roupas com a ajuda de Gladys. Maria da Paz, Amadeu e Kim visitam Téo. Antero ignora Marlene. Rock declara seu amor por Joana. Vivi chega com Camilo para o encontro de família.