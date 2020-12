Malhação: Viva a Diferença

Ellen, Jota, Tina e Anderson assistem ao julgamento de Vicente pela internet. Edgar sente ciúmes de JM. Luís se recusa a trabalhar com Malu e Edgar. Fio admira o trabalho de Flávio. K2 diz a Tato que viu Aldo junto a moradores de rua, mas ele não acredita. JM pensa em convencer Dóris a ir para sua nova escola. Clara comunica a Fio que ele passou no teste da empresa de Luís. Tina decide voltar para casa e se abala com o estado de Mitsuko. Sai o veredito do julgamento dos assassinos do pai de Anderson e Ellen.

Flor do Caribe

William não se conforma com a ausência de Doralice. Doralice ajuda as beatas a dar comida aos pobres. Samuel se oferece para levar a turmalina da Paraíba para ser avaliada em Natal e recusa qualquer segurança para protegê-lo. Alberto avisa ao avô que sabe que ele colocou Hélio para prejudicar Samuel. Alberto implora a Dionísio que não faça nada contra Ester. Juliano consegue um emprego na portaria do prédio de Hélio.

Haja Coração

Tancinha demonstra preocupação com a demora de Apolo. Fedora consegue passar pela prova de choque e recebe alta médica. Aparício entrega a Giovanni duas medalhas de Guido como presente de casamento para Tancinha. Beto orienta Carmela a colocar o vídeo de Apolo no lugar do material que seria exibido no casamento. Aparício prepara Agilson para o almoço na casa de Rebeca. Leonora bajula Ana Paula Renault para participar da reunião da ex-BBB com Pedro Bial. Rebeca diz a Penélope que precisa conquistar Aparício. Carmela aproveita a chegada de Tancinha ao casamento e exibe o vídeo de Apolo na cama com outra mulher.

A Força do Querer

Nonato mostra as roupas de Elis Miranda para Ivana e explica que ela precisa estar preparada para fazer sua transição. Silvana implora a Dantas para não comentar com ninguém o que descobriu sobre Mira. Joyce pede a Ruy para conversar com a irmã. Edinalva mente para conseguir convencer Zeca a conceder o divórcio a Ritinha. Joyce sai para jantar com Leandro. Irene ouve Eugênio chegar com Garcia e se desespera. Irene se esconde no apartamento de Caio. Mira liga para Irene, e Eugênio atende. Irene inventa uma desculpa para explicar sua ausência para Eugênio. Zeca provoca Jeiza. Eugênio vê Joyce com Leandro no restaurante e fica incomodado.