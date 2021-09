Malhação: Sonhos

Lobão ameaça a esposa de José e convence o enfermeiro a trocar as amostras de sangue do vilão e de Gael. Gael se desculpa com René por ter desconfiado da amizade entre o ator e Ana. Nat e Duca planejam invadir a Khan. Lucrécia convida Edgard para o jantar em que Henrique lhe pedirá a mão de Jade em namoro, e o diretor desconfia. Cobra sofre um acidente leve, Jade cuida do rapaz e os dois acabam se beijando. Lucrécia se incomoda com o atraso de Jade para o jantar. Duca consegue entrar na academia de Lobão. Edgard sente ciúmes de Lucrécia com Heideguer. Duca se esconde ao ver Karina chegando à academia.

Nos Tempos do Imperador

Dolores não aceita fugir com Pilar. Tonico ataca Pedro mais uma vez em seu jornal. Teresa confronta Luísa, que tem um desmaio. Alberto se despede de Clemência, que sofre com a partida. Teresa conversa com Vitória. Pilar procura Samuel, e Zayla tem uma crise de ciúmes. Vitória descobre que um de seus imóveis está ocupado.

Pega-Pega

Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de Cíntia. Pedrinho e Arlete passam a noite juntos. Cíntia é liberada da prisão pelo delegado Siqueira. O plano de fuga de Sandra Helena fracassa, ela recebe alta e é levada novamente para a prisão. Cíntia pergunta a Júlio o nome da pessoa que a incriminou e, diante de seu silêncio, a menina pede ao garçom que não a procure mais. Delegado Siqueira entrega a Pedrinho os dólares que achou no carrinho da camareira. A casa de Tereza e Borges pega fogo. Timóteo surpreende Mônica ao aparecer na enfermaria. Júlio tenta gravar uma conversa com Malagueta sem que ele saiba, para incriminá-lo pelo roubo.

Império

Maria Marta não aceita a demissão de José Pedro. Beatriz cobra novamente uma resposta de Enrico. Amanda conversa com José Pedro. José Pedro enfrenta José Alfredo. Maria Clara e Cristina discutem. Maria Clara conversa com Amanda sobre Silviano. Cora conversa com Téo. Antônio vai ao salão da Xana. Xana e Luciano se encontram. Cora e Téo vão à joalheria Império. Helena e Orville conversam sobre Salvador. Antônio se declara para Naná. Silviano avisa a Maria Marta que José Pedro saiu de casa. Danielle debocha de José Pedro. Maria Clara diz que vai dormir na casa de Xana. Cora faz uma revelação sobre Maria Marta para José Alfredo.