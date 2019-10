Malhação: Toda Forma de Amar

Lígia proíbe Filipe de levar Rita para sua casa. Carla termina o noivado com Madureira. Milena pede que Vânia desista de processar Karina. Camelo alerta Raíssa para o comportamento expansivo de Nanda. Anjinha conta a Marco sobre a separação de Carla e Madureira, sem perceber que Neide está com o pai. Milena afirma a Karina que é a última vez que ajudará a mãe. Martinha volta para o Brasil. Chega o dia da apresentação de Raíssa e Nanda. Rita vê Rui entre a multidão no Rock in Rio.

Éramos Seis

Júlio pede para Marion ir embora. Lola escreve para as irmãs dizendo para não irem, mas Júlio a impede de enviar a carta. Almeida se ofende com uma brincadeira de Júlio. Lúcio não passa no teste de Tião, e Alfredo se irrita. Tia Candoca envia um presente inusitado para Julinho. Zeca beija Olga. Shirley não deixa Inês estudar com Carlos e discute com Afonso. Lola desconfia da presença de Inês em sua casa. Alfredo vê Inês beijar Carlos. Júlio se sente obrigado a beber com Assad. Lola repreende as irmãs pelo presente que trouxeram para Julinho. Júlio se embriaga no trabalho.

Bom Sucesso

Silvana fala mal de Paloma e é vaiada. Lulu ajuda Silvana a sair do meio da multidão que a hostiliza. Sofia presenteia Nana com um vestido de Paloma. Mário visita Alberto. Machado avisa a Vicente que dois olheiros de universidades americanas assistirão ao jogo. Diogo fica furioso ao flagrar um poema de Mário no computador de Nana. Silvana se irrita ao descobrir que ela fez propaganda da marca da Paloma. Gisele tem receio que Diogo faça mal a Mário. Paloma recebe muitos pedidos. Diogo finge ser Nana e marca um encontro com Mário do computador da esposa. Diogo observa quando Mário entra no bar.

A Dona do Pedaço

Jô afirma a Régis que não mudará seu depoimento para a Polícia e os dois se enfrentam. Fabiana garante a Márcio que acabará com a confeitaria de Maria da Paz. Fabiana ameaça Sueli para conseguir as receitas dos bolos de Maria. Agno elogia Abdias e Leandro observa. Jô consegue um emprego como vendedora em uma loja. Gladys alerta Lyris sobre o perigo de Cássia se envolver com alguém que conheceu na internet. Tonho tem um mau pressentimento e avisa a Maria da Paz. Sueli vê quando Jenifer encontra Rael. Matilde lembra o nome de Maria da Paz ao ser apresentada a ela. Rock vai ao encontro de Fabiana. Régis pede ajuda a Maria da Paz. Vivi combina um encontro com Chiclete. Fabiana procura Rael. Jô atende Sílvia na loja.