Malhação: Sonhos

Heideguer impede Lobão de ir até o local do encontro entre Duca e Alan. Lobão desconfia de Nat e apreende o celular da namorada. Sol finge para BB que desistiu de Wallace e dá falsas dicas para o namoro dos dois. Henrique avisa a Bianca que voltará para São Paulo, e prepara uma surpresa romântica para a menina. Lobão descobre que Nat é a ex-namorada de Alan. Edgard incentiva Lucrécia a contar a verdade sobre sua doença para Jade. Heideguer pede que Cobra vigie Duca. Cobra dispensa Jade. Gael, Dalva e Duca ficam apreensivos com a proximidade do encontro com Alan. Lucrécia flagra Jade arrancando seus fios de cabelo.

A Vida da Gente

Manuela se recusa a falar com Rodrigo e deixa sua casa. Vitória avisa a Marcos que Bárbara passará as férias de janeiro com ele. Rodrigo tenta disfarçar o sofrimento na frente de Júlia. Dora fica tensa com a chegada de Marcos e Bárbara. Ana chega à casa de Iná e pede para conversar com Manuela.

Salve-se Quem Puder

Renatinha despista Rafael, para dar tempo de Kyra fugir. Marlene convence Bruno a deixar Gael trabalhar no restaurante. Rafael fica intrigado e volta a ter manias deixando Renatinha irritada. Bel oferece apoio a Zezinho. Ermelinda discute com Alexia por ela ter magoado Zezinho. Ignácio incentiva Alan a não desistir de Kyra/Cleyde. Luna fica tensa quando Téo revela que deseja conhecer Ermelinda e sugere um jantar com a suposta mãe da namorada. Alexia fica furiosa ao ver pela janela Bel se aproximando de Zezinho para beijá-lo.

Império

Ismael aborda Vicente, e Fernando desiste de se aproximar do cozinheiro. Tuane discute com Elivaldo. Fernando conversa com Cora e faz pacto com ela. Amanda provoca Danielle. Victor pede que seus pais voltem a morar juntos. João Lucas pensa em Ísis. Marta conta para Amanda que José Alfredo tem uma amante. Salvador fica animado com a visita de Orville. Magnólia e Severo chegam à casa de Ísis, depois que José Alfredo vai embora. Cláudio vê um fotógrafo perto de sua casa. Marta chega à casa de Ísis e se convida para almoçar com a família dela.