Malhação: Viva a Diferença

K1 pede a Keyla para deixá-la sozinha. Lica pergunta a Jota sobre Tina. Keyla alerta K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 discutem na biblioteca. MB, Samantha e Felipe cobram uma atitude de Lica com relação às apostilas do colégio. Josefina se impressiona com o trabalho de Dogão na biblioteca. Dogão relata sua infância para Dóris, e K1 ouve. K1 despista K2 sobre o motivo de sua tristeza. Guto revela a Samantha que, assim como Benê, ele se incomoda com o contato físico. Keyla diz que não quer mais namorar Deco. Tina repreende Lica por seu encontro com Deco. K1 pede para dormir na casa de Keyla.

Flor do Caribe

Duque avisa a Taís que os tenentes foram resgatar Cassiano. Natália e Juliano conseguem voltar para Vila dos Ventos. Amadeu engana os cães farejadores de Dom Rafael. Os pilotos resgatam Cassiano. Duque desarma Dom Rafael e o obriga a distribuir os diamantes para as pessoas que estavam presas. Cassiano encontra um bilhete de Duque dizendo que em breve irá rever o amigo. Cassiano e os tenentes voltam para o Brasil. Ester descobre que Alberto viajou com seus filhos.

Haja Coração

Camila questiona Giovanni sobre seu envolvimento com a explosão. Adônis mente para Shirlei sobre sua faculdade. Tancinha garante a Beto que não vive sem Apolo. Leozinho avisa a Dinamite que pretende tirar a vida de Fedora depois do casamento. Bruna aconselha Francesca a gravar uma conversa com Genésio e depois denunciá-lo à polícia. Giovanni termina o namoro com Bruna. Aparício comenta com Agilson que deseja investigar Leozinho. Apolo revela a Tancinha que desistiu do casamento.

A Força do Querer

Rubinho se incomoda com a chegada de Jeiza. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Cibele presta queixa contra Ruy, depois de uma grande discussão. Caio aconselha Eugênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Jeiza é acionada para uma operação policial. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um oficial de justiça chega à empresa para falar com Ruy. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera.