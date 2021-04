Malhação: Sonhos

Duca e Cobra se enfrentam no campeonato. Roberta se enfurece com a desistência de Marcelo. Delma e Marcelo namoram. Nat se aproxima de Dalva, e Duca acaba se distraindo com a movimentação da lutadora. Nando questiona René sobre sua relação com Ana, e João ouve. Nat pergunta a Dalva se Alan pode estar vivo. Cobra aproveita a distração de Duca e vence a luta. João conclui que pode ser irmão de Karina. Sol tenta se reconciliar com Wallace. Duca procura Nat, que revela que traiu Lobão com Alan. Gael se irrita ao encontrar Pedro em sua casa. Lobão chega à casa de Nat.

A Vida da Gente

Manuela consegue se comunicar com Ana. Manuela conta para Rodrigo que Ana está se recuperando. Marcos e Dora fazem planos para um novo encontro entre eles e as filhas. Manuela vela o sono de Júlia. Alice conta para Manuela sobre sua desconfiança em relação a Renato. Rodrigo se aconselha com Lourenço. Rodrigo fica sensibilizado ao ver Ana.

Salve-se Quem Puder

Alexia briga com Zezinho por achar que ele tem uma amante. Luna diz a Kyra que vai conversar com Téo. Ermelinda briga com Kyra por ter aceitado ir ao Rio com Alan. Luna/Fiona diz que não pode ser envolver com Téo, mas os dois acabam se beijando. Úrsula afirma a Micaela que Téo é tudo em sua vida. Vicky orienta Gael e Bruno, e se queixa da falta de interesse deste. Verônica fala com um dos irmãos sobre acabar com a vida de Micaela. Gabi pede para conversar com Juan. Bel percebe que Edgar está interessado em Ermelinda. Renatinha pede a Rafael para demitir Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia sobre Renzo. Téo termina o namoro com Úrsula.

Império

Magnólia inventa uma desculpa para José Alfredo, mas é expulsa da casa de Maria Ísis. José Pedro pede que Marisa lhe dê a folha de pagamento da empresa. José Alfredo fala para Maria Ísis que a mulher que estava com ele é sua filha. João Lucas garante a Du e Helena que vai descobrir quem é a amante de seu pai. Maria Marta vai para uma delegacia e faz uma denúncia dizendo que está sendo chantageada. Silviano e Brigel ameaçam Ismael e Lorraine. Cora reclama dos gastos de Cristina. Fernando elogia Cristina. José Alfredo pergunta para Helena onde está Maria Marta e fica desconfiado com a resposta. José Alfredo pergunta para João Lucas quando ele vai começar a trabalhar.