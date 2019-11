Malhação: Toda Forma de Amar

Rui é firme com Rita, que sente medo dele. Marco ameaça Cléber, mas Anjinha defende o amado e desfaz a confusão. Leila descarta o celular de Filipe, sem que ele perceba. Rita sofre por Filipe não atender a sua ligação. Lara exige que Leila investigue Rui. Max propõe a Meg criar Rafael com Regina. Thiago comenta com Marco que acredita que Tatoo esteja apaixonado por Anjinha. Jaqueline discute com César durante os estudos. Anjinha pede que Marco a ajude a se reaproximar de Cléber. Max decide visitar Guga na casa de Margarida. Cléber vai à casa de Anjinha, mas os dois acabam se desencontrando. Max e Margarida discutem. Rui afirma a Lígia que ele e Rita são um casal. Filipe e Rita se beijam. Sem querer, Guga provoca um acidente com Max.

Éramos Seis

Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta com Afonso sua desconfiança de que Mabel lhe esconde algo. Júlio insiste para que Lola o leve para falar com Emília. Carlos diz a Lola que deseja que Júlio faça novos exames. Lola e Júlio fazem declarações de amor uma para o outro. Alfredo leva o lenço de Marion ao deixar o cabaré, sem saber que é de sua mãe. Justina se recusa a falar com Emília por telefone, que repreende Zeca. Com a ajuda de Clotilde, Lúcio presenteia Isabel. Lili briga com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal novamente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço que deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emília se surpreende ao encontrar Adelaide. Alfredo revela a Júlio que dormiu com Marion.

Bom Sucesso

Vera reclama por Alberto não querer assumir o namoro com ela. Gisele tem um pesadelo com Diogo e Yuri. Jeniffer reclama com Diogo por ele não querer ser visto com ela. Vera recebe flores de Alberto. Fábio resolve interrogar os funcionários da Editora para saber onde estavam no dia da morte de Felipe. Gisele conta a Diogo sobre a investigação de Felipe. Vera diz a Eugênia que precisa viver o luto da separação. Alberto pede desculpas a Vera, que o surpreende ao afirmar que ele ama Paloma.

Amor de Mãe

Clóvis revela o paradeiro de Kátia para Lurdes. Érica e Verena se acidentam durante a viagem com Raul e Álvaro. Os alunos brigam, e Camila tenta conter a algazarra. Vitória aborda Eunice em nome da empresa de Álvaro. Lurdes ameaça Kátia, que passa mal. Betina afirma a Vicente que o casamento dos dois acabou. Magno percebe um hematoma no braço de Betina, que disfarça. Érica e Raul provocam um ao outro. Magno descobre que Betina é irmã de Genilson. Kátia deixa o hospital. Traficantes cobram as dívidas de Genilson de Betina, e Magno se preocupa. Amanda termina o namoro com Danilo. Magno leva Betina para passar a noite na casa de Lurdes, que reprova o filho. Silvânia fala com Vitória sobre Tiago. Lurdes encontra Kátia, que a ameaça.