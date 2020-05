Malhação: Viva a Diferença

Tato explica para Keyla que não quer viver com medo de perder sua família. MB e Samantha flagram Benê os vigiando e acreditam que foi Lica quem orientou a amiga a seguir os dois. Lica ignora as chamadas de MB para ficar com Felipe. Keyla conta para Ellen, Tina e Benê que voltará a procurar por Deco. Roney se declara para Josefina, que o beija. Ellen descobre o nome da ONG em que Deco trabalha. MB e Samantha surpreendem Lica e Felipe juntos. Tato se entristece com a alegria de Keyla em encontrar Deco.

Novo Mundo

Joaquim conta para Anna o que sabe sobre Thomas. Bonifácio questiona Thomas sobre a guerra na Cisplatina. Thomas estranha a hostilidade de Anna. Licurgo convence Germana a desistir de entrar no quarto alugado por Thomas. Dom Pedro discute com Leopoldina e Bonifácio se preocupa com o estado da princesa. Joaquim estranha quando Elvira fala sobre Domitila. Dom Pedro compõe uma música para Domitila. Jacira foge da aldeia. Thomas não gosta de ver Anna dormindo no quarto de Vitória. Dom Pedro sente ciúmes de Leopoldina com Bonifácio. Anna procura Joaquim.

Totalmente Demais

Lili fica abalada ao saber que foi Germano quem mandou libertar Jonatas e prender Fabinho. Lili expulsa Germano de casa. Na comemoração da volta de Jonatas para casa, Montanha dança com Rosângela. Jojô e Stelinha ficam sozinhas em casa e acabam se aproximando. Arthur liga para Eliza e pede que a jovem volte para sua casa. Jonatas enfrenta Arthur.

Fina Estampa

Guaracy pede para Alberto tentar se entender com Dagmar. Crô acredita que não conseguirá levar o plano de Tereza Cristina até o fim. Daniel vê Patrícia chegar à pousada com Alexandre. Antenor e Beatriz se beijam. Celeste desconfia de que Baltazar planeja roubar Solange. Paulo propõe comprar a parte de Esther na Fio Carioca. Carolina se surpreende ao saber que Letícia dormiu na casa de Juan Guilherme. Teodora pede emprego no hotel em que ficou hospedada. Íris mostra a foto de Renê e Griselda se beijando para Tereza Cristina.