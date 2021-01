NOVELAS / RESUMOS DO DIA

Malhação

Duca consegue despistar Karina e combina de sair com Bianca. Bete se acerta com a filha Sol. Gael convida Dandara para jantar. Cobra procura um emprego. Duca afirma para Dalva que namoraria Bianca. Gael permite que Bianca vá a um show apenas na companhia de Karina, e a menina aborta seu plano com Duca. Cobra percebe o clima entre Duca e Bianca, e ameaça o oponente. Pedro visita João. Sol ganha dois ingressos para o show. Pedro obriga João a acompanhá-lo ao show. Bianca se afasta de Karina para ficar com Duca.

Flor do Caribe

Ester afirma a Alberto que ficará com a guarda da filha. Zuleika promete a Ester testemunhar a seu favor no processo de guarda de Laurinha. Chico conta a Taís que Dionísio ameaçou Candinho, caso Maria Adília não deixasse Vila dos Ventos. Taís demonstra interesse por Candinho e conversa com Simone sobre a possibilidade de ajudá-lo. Guiomar decide depor em favor de Ester. Alberto dá para Yvete e Kátia um colar de diamante para que possa contar com seu apoio no processo. O Juiz confere a guarda total de Laurinha a Ester.

Haja Coração

Camila inventa uma desculpa para se aproximar de João. Penélope diz a Henrique que eles devem contar a Beto que estão juntos. Nair aconselha Adônis a se declarar para Shirlei. Beto se surpreende com o comportamento de Tancinha. Giovanni fica preocupado com a falta de notícias de Camila. A mãe de João avisa a Camila que o filho concordou em vê-la. Safira comenta com Lucrécia que sente a presença de Teodora na mansão. Camila vai ao encontro de João.

A Força do Querer

Silvana esconde Bibi em sua casa, com a ajuda de Dita. Aurora enfrenta os policiais e se desespera com as atitudes de Bibi. Silvana acolhe Ivana e promete conversar com Joyce e Eugênio. Edinalva sente ciúmes de Abel com Mere. Bibi ouve que Caio visitará Eurico e Silvana tenta despistar o marido. Alessia desconfia do comportamento de Rubinho. Nonato vê Bibi escondida, mas não conta para Eurico. Zeca e Jeiza trocam ofensas. Dantas conclui o envolvimento entre Irene e Mira e confisca o celular da secretária. Zu dá para Ivana o dinheiro que Eugênio pediu que lhe entregasse. Heleninha reclama com Garcia sobre sua posição na empresa da família. Bibi descobre que Caio está namorando Jeiza.