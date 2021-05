Malhação: Sonhos

Heideguer obriga Nat a gravar uma mensagem para Alan. Gael faz Pedro prometer que irá obedecê-lo. Bianca flagra João em seu quarto. Alan responde à mensagem de Nat, e Heideguer ouve toda a conversa. Delma sai com Dandara, e Marcelo vai para a Aquazen. Pedro tira a câmera do quarto de Karina. Lucrécia volta para casa abatida, e Jade desconfia. João sugere gravar imagens de Karina treinando e decide esconder a câmera na academia de Gael. Heideguer avisa a Lobão que Alan possui um dossiê contra ele. Nat procura Duca. Delma tem uma discussão com Marcelo. João e Pedro veem Nat e Duca chegarem à academia e tentam ouvir a conversa dos dois.

A Vida da Gente

Cris se enfurece com o presente de Jonas. Iná e Wilson se preocupam com a saúde de Laudelino. Celina conta a Nanda que se encontrará com o homem que conheceu pela internet. Jonas manda Cléber demitir Eliete, por ter escolhido o presente errado para Cris. Celina se surpreende ao descobrir que o homem que conheceu pela internet é Lourenço.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde diz a Alan que se continuar no trabalho acabará se apaixonando por ele. Micaela diz a Téo que Bruno não está interessado nela, sem saber que o rapaz está preparando uma surpresa para ela. Kyra/Cleyde volta atrás e decide permanecer como babá na casa de Alan. Alexia faz Zezinho que nunca mais vai segui-la. Bruno surpreende Micaela com um jantar romântico. Téo lembra a Micaela que ela terá de escolher entre viajar e ficar com Bruno. Lúcia ameaça contar tudo o que sabe para Renzo, se Dominique não liberar o sobrinho de seus negócios. Téo e Luna/Fiona chegam a Campos do Jordão.

Império

José Alfredo se desculpa com Cristina e pede que ela fique na festa. Antônio mostra a foto de Cláudio para Enrico, que se desespera. Beatriz avisa a Cláudio que Téo divulgou sua foto com Leonardo. Antoninho e Juliane chegam à festa, e Helena leva a ex-rainha de bateria para o camarim. José Alfredo, Maria Marta e os filhos fazem uma entrada triunfal na festa. Fernando observa Cristina chegando em casa. O anel de Maria Marta é roubado. Enrico conversa com Cláudio.