Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Rugieri revela a Marco que Rita está morta. Carla se desespera ao receber a notícia de Marco sobre Rita. Max tenta convencer Serginho de montar seu negócio de quentinhas. Todos se chocam com a notícia de que Rita pode estar morta. Max pede para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo...