Malhação: Viva a Diferença

Lica conta para Clara sobre seus sentimentos por Bóris. Ellen conversa com Tina e Anderson sobre a prova. Tato agradece o apoio de Keyla, e K2 se incomoda. Anderson se irrita com a aproximação entre Max e Tina. MB anuncia a Lica que ele e Felipe compuseram uma música em sua homenagem. K1 sente ciúmes da música de MB para Lica. A Balada Cultural é um sucesso. Benê tem uma crise de ansiedade, mas enfrenta seus medos para se apresentar ao lado de Guto.

Novo Mundo

Elvira substitui Cosette no espetáculo. Elvira fica paralisada ao entrar no palco. Diara se emociona ao ver que Wolfgang está consciente. Elvira consegue atuar no espetáculo. O tempo passa e Elvira anuncia que vai partir em turnê com a companhia de teatro. Lurdes e Dalva se encantam pelo novo mordomo e seu irmão gêmeo. Pedro confisca os bens de Sebastião. Diara e Matias são anistiados por Dom Pedro. Sebastião tem seus móveis confiscados Peter e Amália se casam. Leopoldina e Pedro trocam declarações de amor. Thomas força Joaquim a escolher entre a vida de Anna e a de Dom Pedro.

Totalmente Demais

Lili pede a Rafael que se afaste de sua família. Sofia manda a foto do cofre da casa dos pais para Jacaré. Jeniffer incentiva Janaína a se envolver com Wesley. Sofia diz a Germano que deseja conhecer Eliza. Rafael alerta Lili de que Sofia está enganando a família. Pietro pede a Carolina para acompanhá-la à clínica de fertilização. Jacira ofende Wesley e proíbe a filha de namorá-lo. Natasha avisa a Arthur que levará Jojô para morar em Miami com ela e o marido. Sofia provoca um acidente com Eliza.

Fina Estampa

Quinzé revela o segredo de Fabrícia para Griselda e Gigante. Solange é convidada para participar de programas de TV. Guaracy conta para Esther que passou a noite com Griselda. Paulo impede o assédio da imprensa a Esther e Vitória. Ellen, Vanessa e Patrícia seguem o plano de Antenor e forjam um vídeo sobre Alexandre. Passam-se duas semanas. Griselda coordena a arrumação de sua mansão para o casamento de Amália. Juan Guilherme descobre que Chiara está mesmo doente. Ao saber que permanecerá com a guarda de Pedro Jorge, Celina avisa a seu advogado que não deixará Danielle ver seu neto. Griselda tranca Tereza Cristina, Ferdinand e os ratos na sauna.

