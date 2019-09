Malhação: Toda Forma de Amar

Max e Regina acreditam que Osório mentiu sobre Guga. Raíssa tenta se aproximar de Nanda, que hostiliza a concorrente. Guga conta a Beto sobre a reação de Max e Regina. Começa a final do concurso ‘Vai no Gás’, e todos se reúnem para torcer por Raíssa. Serginho aconselha Guga a revelar seu segredo de uma vez para a família. Marquinhos, Solange e Ramila vibram por Nanda. Ivete pressiona Nanda, e Carla a repreende. Karina insiste pela resposta de Milena sobre a viagem das duas. Nanda tenta prejudicar Raíssa, e se envergonha com a chamada de Carla. Raíssa canta uma música inédita de Camelo, que se emociona ao lado de Tatoo. Raíssa vence o concurso e descobre que se apresentará no Rock In Rio.

Bom Sucesso

Gisele afirma a Diogo que não sabe onde Nana passou a noite. Paloma diz a Ramon que irá criar uma coleção e promover um desfile com a vizinhança. Sofia descobre por meio de Peter que Paloma não trabalha mais para Eric e dá a notícia a Alberto. Marcos e Mário constatam que a ideia de Alberto e Paloma atraiu o púbico para o estande da Prado Monteiro na Bienal. Paloma recebe um livro sem remetente, e deduz que foi presente de Alberto. Waguinho diz a Marcos e a Alice que Stefany pode convencer Sinistro a depor em favor de Paloma. Stefany aceita ajudar Marcos em troca de dinheiro. Diogo e Gisele estão juntos na editora quando percebem que alguém se aproxima. Marcos chega à Prado Monteiro.

A Dona do Pedaço

Ameaçada por Fabiana, Jô transfere todo o seu dinheiro à moça. Régis visita Jô. A diretora da clínica de repouso exige a Joana que pague a mensalidade de sua avó Matilde. A nova confeitaria de Maria da Paz é um sucesso. Fabiana retira plano de saúde dos funcionários e todos se revoltam. Kim aconselha Vivi. Jô tem alta do hospital e Téo e Amadeu estranham seu comportamento. Rock confirma a Agno que está gostando de Joana. Abel confessa a Márcio que ama Britney. Rock incentiva Leandro a se aproximar de Agno. Camilo busca Vivi no estúdio e Chiclete os observa. Téo deduz que Fabiana está chantageando Jô e alerta Amadeu. Otávio se irrita ao encontrar Zé Hélio em sua casa. Téo sugere que Rock reate o namoro com Fabiana para descobrirem o que ela tem contra Josiane.

A Rede Globo não divulgou o resumo dos capítulos finais de Órfãos da Terra.