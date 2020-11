Malhação: Viva a Diferença

Josefina permite que Juca tente ajudar Julinho com seu vício em jogos. Clara se interessa por roupas do brechó, e Keyla estranha. Lica e Samantha sentem ciúme uma da outra. Malu se desespera com o novo visual de Clara. Jota e Ellen decidem criar um game sobre a vida de Tonico. Juca convence Julinho a ir para a escola’. Marta inicia seu projeto sobre educação pública brasileira, e Luís comemora. Tina e Benê decidem dar o presente de aniversário de Tonico juntas. Malu e Edgar planejam corte de gastos no colégio Grupo. Guto diz que sente falta de Benê. Tato seduz Keyla.

Flor do Caribe

Mantovani desconfia de Alberto quando o empresário denuncia a aeronáutica pela existência de uma pista de voo clandestina em sua propriedade. Juliano briga com Hélio, depois que o executivo insinua que ele engravidou Natália por interesse. Guiomar deixa Alberto furioso ao informá-lo que doou a casa para a ONG. Vanessa avisa a Ester que eles receberam uma grande encomenda de biquínis e um pedido para uma foto de Lino para publicidade. Alberto e Dionísio admiram as joias antigas no esconderijo da mansão.

Hja Coração

Durante o velório de Teodora, Tancinha aproveita para procurar uma foto de seu pai. Camila comenta com Enéas sua desconfiança de Leozinho. Cris contrata Shirlei como faxineira. Beto vai até a mansão dos Abdalla atrás de Tancinha. Fedora chora a morte de Teodora. Penélope sugere processar o médico que deformou Leonora. Rebeca anuncia que casará com um milionário. Fedora encontra Tancinha escondida em sua casa, e as duas discutem.

A Força do Querer

Passa-se um ano. Eugênio afirma a Caio que Irene não ameaça seu casamento com Joyce. Silvana briga com Simone por ter bloqueado seus sites de jogo. Ritinha confidencia a Marilda que trabalhará como sereia em um aquário. Zeca convida a todos para a estreia de seu ônibus de festa. Alan conta a Jeiza que há possibilidade de ela ser convidada para lutar nos Estados Unidos. Ivana afirma à psicóloga que quer ficar com Cláudio. Bibi visita Rubinho na prisão. Mira reconhece Otávio, pai de Caio, e avisa a Irene. Irene pede que Mira tente descobrir mais sobre Otávio com Heleninha. Jeiza se emociona com o ônibus de Zeca, que leva seu nome. Ritinha inventa para Joyce que fará um curso de gastronomia.