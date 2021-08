Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Malhação Sonhos Karina afirma que ama Pedro. Bianca se entende com João. Gilda volta para Joaçaba. Pedro e Karina acabam destruindo o cenário da peça de Edgard. Gael descobre a armação de Pedro e Karina. Duca fala com Bianca sobre Nat. Delma repreende Pedro por ter mentido para Gael. A turma da Ribalta se prepara para a estreia da peça. Bete lembra de Ana com Bianca. D...