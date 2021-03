Malhação: Sonhos

Fatinha convida Nando para ser padrinho dos gêmeos que espera de Bruno. Dalva garante a Duca que Alan está morto. Heideguer comenta com Lobão que acredita que Dalva esconda algo. Cobra diz para Jade que não gosta de ouvir “não” e ela o enfrenta. Inspirada por Fatinha, Mari avisa a Franz que não deixará o Rio de Janeiro. Duca procura estágio na academia de Roberta, e Marcelo observa os dois. João instala um videogame velho e sua televisão acaba pegando fogo. João e Pedro chegam ao apartamento de Gael, acompanhados de um policial.

A Vida da Gente

Eva humilha Manuela, que pede apoio à Iná. Rodrigo passa sua primeira noite com Júlia no hospital. Lúcio diz à Eva que Ana já pode ir para o quarto, mas avisa que ela deve permanecer no hospital para dar continuidade ao tratamento. Manuela é obrigada a ficar na casa de Iná por conta de uma febre alta e deixa Rodrigo cuidando de Júlia sozinho. Rodrigo se despede de Ana e deixa o hospital com a filha.

Salve-se Quem Puder

Alexia e Renzo se beijam. Luna liga para Juan e conta sobre o perigo que passou, mas pede ao namorado que não conte nada para Mário. Renzo e os capangas de Dominique sequestram Alexia, Kyra e Luna. Isaac incentiva Bia a participar das competições. Alexia presume que ela e as amigas serão mortas por Renzo. Renzo provoca um acidente com o carro, e Alexia, Kyra e Luna conseguem fugir. Helena conversa com Hugo sobre os enteados. Téo desperta no meio do furacão. Alexia e Kyra conseguem se abrigar em um prédio, mas Luna é levada pela correnteza. Petra tenta seduzir Alan, mas é hostilizada pelos filhos do primo. Téo salva Luna da correnteza e se desespera ao vê-la desacordada.

Amor de Mãe

Álvaro ameaça Sandro para Raul. Érica alerta Verena sobre os crimes de Álvaro envolvendo seu nome. Marina e Ryan namoram. Álvaro afirma que deseja a presidência da PWA em troca de não registrar queixa contra Sandro. Danilo garante a Thelma que encontrará sua mãe biológica. Lídia ajuda Brenda a dar prosseguimento a seu tratamento, mas Leila se enfurece. Lídia contorna a situação com Leila, e Magno a admira. Érica e Davi finalmente ficam juntos. Raul abre mão da presidência da PWA em nome de Álvaro. Caio tem alta do hospital. Érica se preocupa com a integridade física de Davi.