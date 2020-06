Malhação: Viva a Diferença

Keyla não percebe a presença de Deco. Tato se emociona quando Keyla conta que Tonico falou “papai”. Ellen sente ciúmes de Fio. Guto percebe o desespero de Benê e tenta tranquilizá-la. Noboru obriga Telma a ir com ele para a festa junina. Josefina sente ciúmes de Nena com Roney. Julinho fica encantado com Telma. Benê entra em pânico no palco. Anderson pede para Guto tocar com a banda de Tina. MB se insinua para K1. Deco pergunta por Keyla para Josefina. Edgar observa Lica no palco. Deco vê Keyla cantando.

Novo Mundo

Leopoldina enfrenta Domitila. Anna conclui que Thomas e Fred eram cúmplices. Vestida como Madame Dalila, Elvira engana Germana e Licurgo. Diara agradece Ferdinando por cuidar de Wolfgang. Joaquim aconselha Piatã a aceitar Jacira. Thomas se insinua para Liu. Anna sofre por não poder ficar com Vitória. Bonifácio garante a Leopoldina que ficará a seu lado. Amália foge e Peter se preocupa. Joaquim pede ajuda a Diara.

Totalmente Demais

Carolina fica furiosa quando Lu lhe conta que Arthur e Eliza estavam se divertindo na boate. Rafael diz a Lili que Germano não tem um caso com Carolina. Jojô conta a Eliza que Leila dormiu na casa de Jonatas. Hugo contrata Riscado para trabalhar como garçom. Rosângela pede a Eliza que se afaste de Jonatas. Jonatas se oferece para ajudar Leila e Jamaica na gravação do concurso. Arthur se prepara para encontrar Eliza no concurso, quando Maurice chega à sua casa.

Fina Estampa

Enzo e Pereirinha fogem do antiquário, mas acabam perdendo as miniaturas. Teodora recupera o tesouro. Crô comenta sobre seu companheiro misterioso com Tereza Cristina. Amália e Rafael passam a noite juntos. Griselda sugere que Amália e Rafael se casem. Pereirinha encontra uma miniatura na rua. Esther tem alta do hospital e vai para casa com Vitória. Griselda pensa em mandar prender Tereza Cristina. Antenor afirma que Patrícia ainda está interessada nele. Juan Guilherme descobre que Chiara está voltando para o Brasil. Wallace e Zuleika voltam de São Paulo. Teodora guarda uma bolsa em um armário no aeroporto. Tereza Cristina ameaça armar um escândalo no restaurante de Renê, quando Griselda chega.