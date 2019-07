Malhação Toda Forma de Amar

Lara mente para Lígia. Neide pede permissão a Carla para se envolver com Marco. Cabo Góis é preso. Camelo avisa que Raíssa precisa da autorização da mãe para cantar no show. Marco gosta de saber que Carla sentiu ciúmes dele. Carla vê Raíssa cantando na ONG e se enfurece. Marco tenta se aproveitar da discussão entre Carla e Madureira. Rita afirma que Filipe é cúmplice de Lara. Serginho não deixa Filipe falar com Rita. Raíssa tenta se explicar para Carla. Filipe decide conversar com Lígia sobre Rita.

Órfãos da Terra

Dalila ameaça Raduan e obriga Jamil a se casar com ela. Almeidinha procura Jamil e Laila. Santinha se apavora com Fauze. Bruno liga para Abner, mas acaba desmaiando. Almeidinha encontra Jamil, que nega qualquer acusação contra Dalila. Os capangas de Dalila escondem Laila. Salma pede para Aline ser sua mãe. Rania, Missade e Aline se preocupam com a falta de notícias de Santinha e Raduan. Tereza se desespera por não conseguir falar com Bruno e alerta Norberto. Jamil mente para Ali e Almeidinha. Dalila se casa com Jamil e o obriga a dançar com ela na frente de Laila. Fauze liberta Santinha e Raduan no mesmo local onde Laila é deixada. Zuleika questiona Almeidinha sobre seu comportamento. Laila volta para casa com Raduan e Santinha. Tereza chega à casa de Aline e pede ajuda para encontrar Bruno.

A Dona do Pedaço

Cássia chora com a revelação sobre Agno. Chiclete explica sobre a arma para Vivi. Linda sugere que Beatriz converse com Jô sobre Chiclete. Jô se revolta ao saber que a mansão não pode ser colocada em seu nome e convence Maria da Paz a pagar a casa com dinheiro de investimentos. Chico e Gina se unem para pegar o dinheiro de Eusébio. Téo e Márcio não conseguem convencer Maria da Paz a desistir da compra da mansão. Beatriz questiona Jô sobre Chiclete. Kim avisa que transformou sua festa em um casamento surpresa. Fabiana leva Agno para falar com Antero. Amadeu pensa em usar Rock contra Agno. Sabrina combina uma senha para se encontrar com Sávio. Beatriz fala com Maria da Paz sobre Chiclete. Gilda mente para Amadeu sobre sua saúde. Beatriz repreende Zé Hélio por fazer elogios a ela. Rock sugere que Zé Hélio espione o computador de Jô. Jô pensa em colocar a fábrica de bolos em seu nome. Maria da Paz descobre o motivo da ida de Chiclete a São Paulo.

Jezabel

Naamã e Hazael sequestram Samira que cai em uma emboscada. Miguel pergunta por Samira à Joana que está na taberna. Joana desconfia de Phineas e pergunta onde está sua irmã. Phineas ameaça Joana que caso ela o denuncie, ele vai dizer que ela vendeu a própria irmã para um cliente estrangeiro. Joana se descontrola e quebra tudo que alcançar. Miguel pergunta à Joana por Samira e ela nega ter visto. Nabote e sua família são presos e julgados diante das pessoas e Jezabel ri, debochada. Os anciãos julgam Nabote e seus filhos de traição por descumprirem a ordem do rei acerca do jejum. Jezabel no alto de sua sacada do palácio, se diverte, enquanto saboreia algumas uvas.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Verão 90.

